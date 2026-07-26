Všechny tři větší požáry na západě Čech jsou dohašené, jednotky už odjely

Na západě Čech o víkendu hasiči bojovali se třemi většími víkendovými požáry. Všechny tři jsou dohašené. Dvakrát hořelo v lese - u Velhartic na Klatovsku a u Hlinek na Karlovarsku a skládka u Plzně. Zasahující jednotky už odjely. ČTK to v 18:00 potvrdili hasiči.
Největší byl požár pěti hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku, kde začalo hořet v sobotu kolem 16:00. Zasahovalo tam 50 profesionálů a dobrovolníků i vrtulník s bambivakem. Škoda bude kolem jednoho milionu korun, řekl dnes ČTK velitel zásahu Aleš Bucifal. Příčina vzniku ohně zatím není známá, stále se vyšetřuje. Na Klatovsku, kde jsou největší plochy lesů v Plzeňském kraji, jde podle něj o největší letošní požár lesního porostu rozsahem i nasazením sil.
"Je to ukončené, už jsme odjeli. Hlídá to jen místní jednotka a zítra (v pondělí) se to předává Lesům ČR," uvedl v 18:00 Bucifal.
Bezmála 30 hasičů likvidovalo dnes po 14:00 požár lesa a hrabanky na zalesněném kopci nad obcí Hlinky na Karlovarsku, kde byla zasažená plocha 100 krát 50 metrů. "Už je všechno dohašené. Bude se to uzavírat zítra (v pondělí) po ranní kontrole požářiště," řekl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Místo budou kontrolovat místní i přes noc. Škoda zatím nebyl vyčíslená, známá není ani příčina.
V Dobřanech u Plzně dnes od 15:30 hořela skládka komunálního odpadu. Zasažena byla plocha zhruba 50 krát 70 metrů. Oheň vznikl poté, co tam popeláři vysypali kukavůz s odpadem. Škoda podle velícího důstojníka hasičů Martina Roháče nevznikla. "Zásah už je ukončený. Místo události se předalo majiteli," uvedl. Požářiště hasiči prolili vodou a pracovníci skládky ho ještě zahrnují hlínou.