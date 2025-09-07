Dva lidé popálení při výbuchu chemikálie v Sušici zůstávají v nemocnici

Dva lidé s nejvážnějšími popáleninami byli v sobotu v noci přepraveni do popáleninového centra nemocnice na pražských Vinohradech, další dva popálené přijala Nemocnice Klatovy.
„Jednoho z mužů lékaři po ošetření v Klatovech propustili ještě v sobotu, druhého pak v neděli,“ uvedl v neděli po poledni mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.
„Do klatovské nemocnice byli přijati dva muži ve věku 16 a 24 let. Oba měli středně těžká zranění, popáleniny v oblasti hlavy. Starší z mužů byl po ošetření propuštěn, mladší zůstal přes noc na pozorování,“ uvedl Kokoška. Do klatovské nemocnice byla původně dopravena i další popálená žena, ale ta byla následně převezena do vinohradské nemocnice.
|
Muž rozdělával gril s pomocí chemikálie, čtyři popálení lidé jsou v nemocnici
V péči specializovaného popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze tak zůstávají dva pacienti, kteří utrpěli zranění při sobotním výbuchu. „Více komentovat stav konkrétních pacientů nemůžeme,“ uvedla mluvčí vinohradské nemocnice Tereza Romanová.
V noci z pátku na sobotu vybuchla hořlavina, když se s její pomocí jeden z hostů zábavy, která se pořádala na ostrově Santos, pokusil zapálit venkovní gril. Hořlavina popálila několik lidí, čtyři pak skončili v nemocnicích.
Podle krajské policejní mluvčí Michaela Raindlové policisté případ stále vyšetřují. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují jednoho podezřelého člověka.