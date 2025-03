Vydej se za poznáním do Japonska, nabízí studentům program

Projekt Dress Up and Stay Home organizuje Plzeňský kraj ve spolupráci s partnerskými institucemi a je určen talentovaným studentům středních škol, kteří získají příležitost absolvovat studijní cestu do Japonska a po svém návratu sdílet zkušenosti v rámci své školy, města i kraje. Informovala o tom mluvčí rokycanského gymnázia Monika Drechslerová.

Do projektu se mohou zapojit žáci, kteří během celého roku 2025 budou studenty střední školy v Plzeňském kraji, disponují jazykovou znalostí angličtiny alespoň na úrovni B2 a mají osobnostní a odborné předpoklady k tomu, aby si efektivně osvojili nové poznatky a následně je předávali. Každá škola může nominovat jednoho až tři studenty, kteří se přihlásí prostřednictvím motivačního dopisu a doloží požadované dokumenty.

Vybraní účastníci projdou přípravnými setkáními v Plzni, během nichž budou vytvořeny výjezdové skupiny. Mezi červencem a zářím pak absolvují čtrnáctidenní studijní cestu do Japonska. Program zahrnuje odborné návštěvy v Tokiu, včetně místních technologických firem a vědeckého centra Miraikan, cestu Šinkansenem do Osaky a účast na aktivitách souvisejících s EXPO 2025. Po návratu se očekává, že žáci budou sdílet své poznatky s¨vrstevníky ve školách i místních komunitách.

Projekt Dress Up and Stay Home podporuje zapojení mladých lidí s globální zkušeností do rozvoje regionu. „Dává studentům možnost rozšířit si obzory, získat mezinárodní kontakty a následně přispět ke zlepšení svého okolí. Gymnázium a SOŠ Rokycany se těší na aktivní účast svých žáků v tomto inspirativním programu,“ poznamenala Drechslerová.