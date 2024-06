Oprava Plaské zkomplikovala příjezd do Plzně, auta stála v koloně až 40 minut

Kdo nevyrazil do práce či školy minimálně s 45minutovým náskokem, nemohl přijet včas. Redaktorka MF DNES zůstala stát v koloně už v místě, kde se silnice I/27 na obchvatu Třemošné rozšiřuje z jednoho pruhu na dva. To bylo v půl osmé ráno.

Levý pruh byl rychlejší i když o rychlosti se mluvit vlastně nedalo. „Auta jen v krátkých intervalech popojížděla. Než jsem dojela k prvnímu semaforu, uplynulo 38 minut. Téměř 80 vteřin jsem si pak postála na semaforu u křižovatky Plaské s Okounovou. Nechápu, proč není zelená ve stejné době, jako ji mají auta jedoucí v protisměru? Odtud už jsem plynule bez fronty dojela k další křižovatce Studentská – Na Sudech,“ divila se redaktorka.

Kolony se na příjezdu do Plzně začaly tvořit už po šesté hodině ráno. Situace se uklidnila až kolem deváté. Ucpané byly také příjezdy od Bílé Hory především před oběma kruhovými objezdy.

Doprava je na začátku Plzně obousměrně převedena do pásu, kterým se běžně jezdí od Třemošné do centra města. Ten, kdo o avizované výměně povrchu silnice věděl, zvolil jinou cestu, například přes Záluží, kde byla dopravní situace o poznání lepší.

„Vyjeli jsme s autobusem ze Třemošné a po chvíli autobus zastavil. Podívali jsme se dopředu a byla tam hrozná fronta. Protože jsme ale s kamarádkou pospíchaly na závěrečné zkoušky, tak jsme poprosily řidiče, aby nám otevřel dveře a šli jsme pěšky na tramvaj,“ popsala studentka z Koryt na Plzeňsku.

Jak se dostane do školy zítra, zatím neví. „Dřívějším spojem jet nemůžu, to bych musela jet už v půl čtvrté. Pojedu buď autem přes Záluží nebo autobusem dorazím do školy později. V tom případě si nechám od řidiče vystavit zpožděnku,“ uvažuje studentka.

Zpoždění nabíraly také vozy plzeňské městské hromadné dopravy. „Nejhorší situace byla v ranní dopravní špičce na autobusových linkách 34 a 58, nabíraly zpoždění až 40 minut. U linek 24, 25 a 30 to bylo o něco kratší,“ vyjmenoval mluvčí PMDP René Vávro. Jaká bude situace v odpolední špičce, nedokáže odhadnout.

Oprava Plaské ulice mezi křižovatkou Na Sudech a vlakovou zastávkou Plzeň-Bolevec u Třemošenského rybníka je plánovaná na celý červen.

Specialista na světelnou signalizaci a kamerový systém ze Správy veřejného statku města Plzně Jan Grohmann řekl, že odborníci prohlédnou dnešní záznamy a podle toho světelnou signalizaci upraví. Podle dat z loňského června křižovatkou ulic Plaská a Okounová projelo v odpolední špičce mezi 15. až 16. hodinou 3 200 aut.

Situace se bude zlepšovat

„Pokud někdo dneska stál v koloně 40 minut, zítra a v dalších dnech to bude lepší, ale stejně musí počítat tak s dvaceti minutami. Doprava je v každém směru převedena do jednoho pruhu, což je znát,“ vysvětlil Grohmann.

Na otázku, proč je dlouhý interval červené na semaforu u křížení s ulicí Tachovskou a následně s Okounovou, odpověděl, že je nutné, aby MHD i lidé jedoucí z vedlejších ulic na Plaskou měli šanci se na hlavní ulici dostat a aby se také tam netvořily kolony.

Ve směru od Třemošné do Plzně není možné odbočit z Plaské doleva do ulice Na Sudech. Ve směru od Třemošné na Doubravku tak musejí řidiči osobních vozidel využít náhradní trasu ulicemi Nýřanská, Kaznějovská a Studentská. Nákladní automobily musí jet dál Lidickou a Karlovarskou přes centrum města.

Od 1. července se práce přesunou blíže centru Plzně. Pracovníci stavebních firem postupně odfrézují asfaltový povrch v celé Lidické ulici ve směru od centra města. Práce budou začínat v odbočení z Karlovarské ulice a po více než dvou kilometrech budou končit v křižovatce s východním silničním okruhem v ulici Na Sudech.