Stavbaři v Plzni dokončili základovou desku věží Sisters, má speciální složení

Pod budoucími výškovými budovami Sisters v Plzni už je hotová metr vysoká základová deska ze speciálního vysokopevnostního betonu. Ta tvoří spodní část takzvané bílé vany, vodotěsného obalu chránícího stavbu před podzemní vodou. Jen na její zhotovení bylo zapotřebí přes pět tisíc tun speciální betonové směsi a ocelových výztuží. Dvě věže Sisters budou třetím nejvyšším obytným domem v Česku.

Metr vysokou betonovou krustu ze speciálního vysokopevnostního betonu, která je stavební základovou deskou pro budoucí výškové budovy Sisters, zhotovili stavbaři tento týden. Je uprostřed jámy, která místy dosahuje desetimetrové hloubky a ze které odtěžili přes 35 tisíc kubíků zeminy.

„Beton použitý do základové desky nepatří mezi běžně používané stavební směsi. Kvůli mimořádné hydrogeologické zátěži v místě výstavby a hustotě armatury musel beton splnit přísné parametry navržené statikem,“ vysvětlil Michal Fictum z plzeňské stavební, developerské a investorské skupiny MIRAS Group.

Dvě výškové budovy Sisters budou stát na metr vysoké desce ze speciálního vysokopevnostního betonu.
Betonová směs má přesně definovaný stupeň konzistence a velmi nízký vodní součinitel, kterého bylo dosaženo pomocí superplastifikační přísady. „Beton se tak dostane i mezi husté výztuže a rovnoměrně vyplní celou konstrukci, přičemž dosáhne požadované pevnosti a odolnosti proti průsaku,“ popsal blíže ředitel místní betonárky B&BC Tomáš Žalud.

Vlastnosti speciálního betonu prověřila akreditovaná laboratoř a jeho složení splnilo parametry nutné pro trvalé zatížení zemní vlhkostí i tlakem spodní vody.

Celková hmotnost samotné nosné konstrukce Sisters pohltí zhruba 42 tisíc tun materiálu. Konkrétně to bude 16 tisíc kubíků betonu, 480 kubíků zdiva a 2,5 tisíce tun ocelových výztuží.

Celá spodní stavba představuje kolem 14 tisíc tun materiálu, tedy hmotnosti srovnatelné s ocelovými konstrukcemi dvou Eiffelovek. Obrovská váha se týká kompletní spodní stavby v celém jejím půdorysu. Jen základová deska pohltila 2 200 kubíků železobetonu, což je v přepočtu přes 5 200 tun materiálu,“ vypočetl Fictum.

Uvedená čísla se týkají pouze nosných konstrukcí. „Celková hmotnost hotové stavby bude ve výsledku ještě výrazně vyšší a to díky obvodovému hliníkovému plášti, sklům, technologiím a dalším konstrukčním prvkům,“ upřesnil Fictum. Například sádrokarton přidá dalších 300 tun hmotnosti navíc.

V nejvyšším patře bude veřejná vyhlídka

Základová deska obou věží o půdorysu 42 krát 21 metrů spočívá na hlubinných pilotách, kde největší z nich dosahují průměru až 1,5 metru a hloubky 19 metrů. Do jedné takové piloty se vešlo dalších až 32 kubíků běžně dostupného betonu, dalších tedy celkem 3 700 tun stavebního materiálu. Jejich funkcí je přenést zátěž budoucích věží až na pevné horninové podloží.

Před několika dny dorazily do Plzně dva výškové jeřáby. Vyšší z nich je samošplhací a bude přikotven k jedné z věží a s postupující výstavbou bude růst spolu s ní až do 120 metrů.

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a 83 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku. (1. října 2025)

Nadzemní konstrukce začne být vidět na jaře. Od té doby bude tempo výstavby výrazně rychlejší. V průběhu příštího roku mají obě věže dosáhnout výšky sousedního hotelu Škoda. Hrubá stavba by měla být hotová během roku 2027.

Investice do obou projektů dosáhne 1,5 miliardy korun. Budovy Sisters se 175 byty, kancelářemi a obchody mají být kompletně hotové do tří let. Vyšší věž (94 metrů) bude mít 26 podlaží, nižší (83 metrů) 24. V nejvyšším patře bude veřejná vyhlídka.









