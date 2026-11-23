Počet expozic a výstav v muzeích a galeriích v Plzeňském kraji se loni meziročně navýšil o více než pětinu. Přibyly památkové objekty s kulturním využitím i jejich hosté. Informace zveřejnila krajská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Plzni.
"Loni bylo v regionu možné navštívit 36 muzeí a památníků, dvě galerie a 18 poboček muzeí a galerií," uvedla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová. Šlo o pátý nejvyšší počet mezi regiony ČR, nejvíce jich bylo ve středních Čechách, a to 63 a nejméně v Karlovarském kraji, kde jich bylo 16. Počet muzeí, památníků a galerií vzrostl meziročně o jednu lokalitu, počet jejich poboček naopak o jednu klesl.
"V nich mohli lidé zhlédnout 190 expozic a 254 výstav, což bylo o více než pětinu více ve srovnání s rokem 2024. Navštívilo je celkem 393.000 osob, což je meziročně o 1,1 procenta méně, i když výstavní plocha těchto regionálních objektů vzrostla," řekla Křížová. Výstavní plocha se zvětšila o půl procenta na více než 52.400 metrů čtverečních. Meziročně se mírně snížil počet evidovaných sbírkových předmětů téměř na 1,4 milionu kusů, čímž se kraj řadí na čtvrtou nejvyšší pozici mezi všemi regiony České republiky.
Památkových objektů s kulturním využitím, které jsou zpřístupněné návštěvníkům za vstupné, tedy hradů, zámků a ostatních památek, bylo loni v kraji 34, meziročně o dva více. Počet prohlídkových tras se zvedl o dvě na 79. Celkově památky navštívilo 569.000 lidí, meziročně o 5,3 procenta více. "Ve srovnání s rekordním počtem evidovaným v roce 2022, kdy bylo dosaženo nejvyšší hodnoty od sledovaného roku 2000, to bylo o 9,2 procenta méně," uvedla Křížová. Největší návštěvnost registrovali loni statistici na Klatovsku, přes polovinu, a v okrese Plzeň-město, kam přišla téměř pětina návštěvníků. Nejnižší návštěvnost památek byla na Rokycansku.
"Nejznámějšími památkovými objekty v regionu jsou hrady Kašperk, Rabí, Velhartice a Švihov, Klatovské katakomby, zámky Zbiroh, Kozel, Manětín a Nebílovy, Jízdárna Tachov-Světce, případně kláštery Plasy, Kladruby nebo Chotěšov," uvedla vedoucí. Nejnavštěvovanější památkou kraje byla loni plzeňská katedrála sv. Bartoloměje s více než 62.500 hosty.
V regionu se loni konalo 407 kulturních akcí, meziročně o čtvrtinu méně. Mírně posílily jen samostatné výstavy, jichž bylo 61, a akce tradiční lidové kultury na 33. Celkový součet účastníků všech kulturních akcí v kraji meziročně vzrostl o 3,1 procenta na 258.000.