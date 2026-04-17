Výzkumníci z Plzně zkoumají osobní věci obětí v Srebrenici, vypráví jejich osudy

Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. S pracovníky Památníku Srebrenica - Potočari, jejichž sbírky čítají tisíce osobních předmětů, provádějí detailní analýzy oděvů a obuvi, dokladů, hodinek, hygienických potřeb a různých drobností. Mimořádný výzkum odhaluje pozůstatky teprve 30 let staré tragédie, řekla ČTK mluvčí Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Andrea Čandová.
"Osobní předměty našli už dříve forenzní antropologové v masových hrobech a dodnes jsou nalézány v okolních lesích, kudy se tisíce lidí pokoušely uprchnout před smrtí," uvedla mluvčí univerzity, jejíž vědci z filozofické fakulty se teď z Bosny vrátili.
Podle vedoucího výzkumu Pavla Vařeky lze mnohdy propojit předměty s konkrétními lidmi. "A podat hmatatelné svědectví o jednom z nejhrůznějších masových zločinů v nedávné evropské minulosti. Výzkum se zaměřuje i na každodenní život v obležené Srebrenici v letech 1992 až 1995," řekl. Artefakty podle něj ukazují přežívání v podmínkách, které si dnes většina Evropanů těžko představí.
Archeologové dokumentují předměty moderními metodami včetně trojrozměrného záznamu. Cílem je kromě rozboru a jejich uchování i budoucí zpřístupnění veřejnosti. S pracovníky památníku připravují virtuální muzeum. Sbírky si tak budou moci prohlédnout lidé z celého světa. Přeživší příbuzní a přátelé mohou také prostřednictvím těchto věcí rozpoznat dosud neidentifikované oběti, řekla mluvčí.
Genocida v Srebrenici byla vyvrcholením války v Bosně a Hercegovině, součásti bývalé Jugoslávie. Jednotky bosenskosrbské armády tam podle Čandové během několika dnů zavraždily přes 8000 bosenských muslimů, tzv. Bosňáků.
"Šlo o válečný zločin. Za dosavadní vyšetřování Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu a Mezinárodní komise pro pohřešované osoby vyšetřovatelé exhumovali z masových hrobů téměř 7000 obětí," řekl přeživší masakru a kurátor památníku Azir Osmanović. Podle něj stále zůstává řada neuzavřených případů a celkový počet zavražděných a pohřešovaných osob přesahující 8000 není konečný.
Výzkum v Srebrenici je částí dlouhodobého projektu Zdivočelá země. Z nalezených předmětů zkoumá, jak lidé ve 20. století čelili válkám, násilí a masovým represím. Už dříve plzeňští archeologové odkryli třeba vojenskou nemocnici americké armády v Plzni a pozůstatky nucené sovětské kolektivizace kočovníků v Kyrgyzstánu a táborů Gulagu v Kazachstánu.