Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Valentýna Bílá
  9:42
Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese historii šesti šumavských již neexistujících skláren. S nápadem přišel Richard Brož z projektu We Love Šumava, který při procházkách Šumavou nacházel skleněné střepy. Některé jsou staré až 300 let.

Příběh jedinečné vázy, která je ode dneška v aukci, se začal psát už v roce 2019. Tehdy Richard Brož, šumavský patriot a autor projektu We Love Šumava, začal při svých procházkách po Šumavě sbírat skleněné střepy.

Třpytily se na něj v potůčku, trávě, v základech zdiva. Narážel na ně v místech, kde kdysi stávaly věhlasné sklárny Stará Hůrka (založena 1732), Stará Huť u Podlesí (1736), Hraběcí Huť – Kvilda (1794), Sklárna Annín (1796), Nový Brust (1828) a Sklárna Rejštejn – Klášterský Mlýn (1836).

Sběratelský unikát. Váza s příběhem šumavských skláren jde do dražby. Výtěžek pomůže patnáctiletému chlapci ze Sušice, který po úraze skončil na vozíku.
Sběratelský unikát. Váza s příběhem šumavských skláren jde do dražby. Výtěžek pomůže patnáctiletému chlapci ze Sušice, který po úraze skončil na vozíku.
Sběratelský unikát. Váza s příběhem šumavských skláren jde do dražby. Výtěžek pomůže patnáctiletému chlapci ze Sušice, který po úraze skončil na vozíku.
Sběratelský unikát. Váza s příběhem šumavských skláren jde do dražby. Výtěžek pomůže patnáctiletému chlapci ze Sušice, který po úraze skončil na vozíku.
6 fotografií

„Některá sklíčka jsou stará téměř 300 let. Přemýšlel jsem nad tím, jak je znovu použít a dát jim nový život. Přetavit je v dobro,“ vypráví Richard Brož ze Železné Rudy, který pět let přemýšlel nad tím, jak myšlenku správně uchopit, a hledal někoho, kdo by se nápadu a realizace spolu s ním ujal.

Nakonec se setkal s dalším šumavským rodákem, tentokrát z Vimperka, Františkem Jungvirtem, jemuž se nápad hned zalíbil.

Zpočátku uvažovali, že by historické střepy mohli uplatnit v menších předmětech, jako jsou například šperky. Nakonec se ale shodli, že vytvoří originální vázu, která v sobě ponese historii šesti šumavských skláren a zároveň bude nositelkou moderního pohledu na sklářské řemeslo.

Přijel i princ Trávníček. Nový šumavský kříž skládá poctu Třem oříškům pro Popelku

„Sklíčka ze šumavských sklářských lokalit jsou nositeli bohaté historie výroby skla na Šumavě. Pro mě osobně jsou tyto kousky skla téměř relikviemi, které jsem chtěl zasadit do pomyslného relikviáře – designové vázy, která by současně představovala časovou osu. Kameny jsou tedy na váze řazeny chronologicky, přičemž velké kusy, kterých je šest, představují hlavní sklářské lokality. Nejmladší skla jsou u hrdla vázy,“ vysvětlil sklářský výtvarník, designér a malíř skla František Jungvirt.

Váza je 40 centimetrů vysoká a je ručně foukaná do dřevěné formy, ručně broušená a leštěná do vysokého lesku. Každý kamínek byl profilován na kotouči a poté pečlivě nalepen.

Tvar vázy je inspirovaný lesem. „Vidět v něm můžete strom, šišku či jiný plod. Barevnost, kterou jsme zvolili, v sobě nese příběh lesů, potůčků a skal. Pozornosti neujde ani irizující efekt zapříčiněný oxidem stříbra uvnitř hrdla vázy, který připomíná duhu, zrcadlení vody či perleťový povrch škeblí. Zkrátka všechny tyhle barvy, které váza nabízí, můžete vidět v šumavských lesích. Výsledek mě moc baví,“ přiznává devětadvacetiletý designér, který patří k nejtalentovanějším sklářským výtvarníkům.

Šumavský patriot vsadil na poctivost. Osvěžovna pod Pancířem jede třetí sezonu

Své vázy vystavoval například ve Švýcarsku, Americe, Velké Británii, Izraeli či Francii. Spolupracuje s Nadací Václava a Dagmar Havlových VIZE 97, jeho umělecká díla má zpěvák Jiří Korn, sběratel Janis Sidovský, moderátor Leoš Mareš, herečka Petra Nesvačilová, bratr britského krále Karla III. a mnozí další. Rodák z Vimperka získal za svoji tvorbu řadu prestižních ocenění.

Při realizaci nápadu oba Šumavany napadlo, že by sběratelský unikát, který je jediným, je ručně signován a navíc má silný šumavský příběh, mohl někomu pomoci. Rozhodli se proto vázu vydražit.

„Veškeré peníze z dražby dostane patnáctiletý Tomáš ze Sušice, který vloni po těžkém úrazu ochrnul od pasu dolů. Se svojí motorkou spadl do rokle. Tomáš byl vždycky aktivní sportovec a jeho přáním je pořídit si speciální kolo, díky němuž bude moci znovu sportovat venku se svými kamarády,“ vysvětlil Brož, který v rámci projektů We Love Šumava pomohl už několika lidem a uskupením. Hodnota speciálního kola se pohybuje kolem 300 tisíc korun.

Dražba odstartovala v pondělí úderem deváté hodiny a potrvá jen 48 hodin, tedy do středy 15. října 9 hodin ráno. Zájemci mohou přihazovat peníze buď přímo pod příspěvek o dražbě na Facebooku WeLoveŠumava, nebo na jejím instagramu, mohou psát i soukromé zprávy na mail welovesumava@seznam.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové

Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...

Zdrcující výsledky hospodaření. Odvolaného ředitele brodského učiliště vyšetřuje policie

Krátce před koncem letních prázdnin odvolala rada Zlínského kraje ředitele Středního odborné učiliště a Střední školy řemesel a chovatelství v Uherském Brodě Jiřího Polanského. Důvodem byly závažné...

13. října 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Pardubický kraj rozhodne do konce roku o stavbě inovačního centra

Pardubický kraj do konce roku rozhodne, jestli postaví inovační centrum v areálu bývalého dětského domova v Pardubicích. Kraj má mnoho jiných investic a...

13. října 2025  9:39,  aktualizováno  9:39

Mezi děčínskými částmi Přípeř a Maxičky platí do 15. listopadu dopravní omezení

Mezi děčínskými městskými částmi Přípeř a Maxičky platí ode dneška do 15. listopadu dopravní omezení kvůli opravě povrchu silnice a železničního přejezdu....

13. října 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Řidiče na frekventované silnici ze Žďáru do Pardubic začal hlídat nový radar

Na hlavním tahu ze Žďáru nad Sázavou na Pardubice již město spustilo úsekové měření. Radary na řidiče číhají ve žďárské místní části Stržanov. Měřicí zařízení byla sice do vesnice na frekventované...

13. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

CZECH TRAVEL MARKET 2025: Odborníci z cestovního ruchu se sejdou v pražských Letňanech

13. října 2025  11:10

Brno chystá vstřícný krok vůči rezidentům, modré zóny zpoplatní také v neděli

Zná to každý, kdo vlastní auto a bydlí v širším centru Brna, kde platí zóna B rezidentního parkování s celodenní regulací mimo nepracovní dny. Po příjezdu z výletu nebo třeba chalupy domů v neděli...

13. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Karlovy Vary dokončily rekonstrukci stadionu, bude hostit mistrovství republiky

Karlovy Vary dokončily rekonstrukci atletického stadionu v Tuhnicích, druhá etapa oprav stála přes osm milionů korun. ČTK to řekl náměstek primátorky Miroslav...

13. října 2025  9:27,  aktualizováno  9:27

Policisté pátrají po seniorovi z Německa, který se ztratil v okolí Hřenska

Policisté na Děčínsku pátrají po 73letém muži z Německa, který se v neděli odpoledne ztratil v okolí Hřenska. Už v neděli muže hledali policisté, hasiči a...

13. října 2025  9:18,  aktualizováno  9:18

Praha se stala světovým centrem pro TCIM

13. října 2025  10:57

Muže mlátili pěstmi do hlavy, na místě zemřel. Cizincům u soudu hrozí deset let

Pardubický krajský soud začal v pondělí projednávat případ rvačky z jara letošního roku, po které na pardubické třídě Míru zůstal v tratolišti krve ležet mrtvý muž. Obžaloba klade dvěma cizincům ve...

13. října 2025  9:32,  aktualizováno  10:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Porodník Feyereisl končí v čele podolského ústavu. Byl u prvních českých paterčat

Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze-Podolí Jaroslav Feyereisl po 25 letech na vlastní žádost končí. Jednasedmdesátiletý uznávaný gynekolog a porodník z funkce odchází ke konci...

13. října 2025  10:22,  aktualizováno  10:52

Řidič pod vlivem drog srazil na přechodu chodkyni, žena na místě zemřela

Tragickou nehodu vyšetřují od pondělního rána policisté na Sokolovsku. Ve Svatavě srazil dvaatřicetiletý řidič na přechodu pro chodce devětapadesátiletou ženu. Ta na místě podlehla zraněním. Řidič...

13. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.