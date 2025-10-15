Drama do poslední minuty. Dražba vázy se střepy ze zaniklých skláren má vítěze

Valentýna Bílá
  13:22aktualizováno  13:22
Dvoudenní dražba unikátní vázy se skleněnými střepy ze zaniklých šumavských skláren vynesla 178 tisíc korun. Částku nakonec žena, která si sběratelský kousek koupila, po ukončení dražby ještě zaokrouhlila na rovných 200 tisíc korun. Peníze dostane patnáctiletý Tomáš ze Sušice, který po těžkém úrazu skončil na invalidním vozíku. Touží po speciálním kole.
Dražba unikátní vázy se střepy zaniklých šumavských skláren vynesla 200 tisíc...

Dražba unikátní vázy se střepy zaniklých šumavských skláren vynesla 200 tisíc korun. Vlevo její autor František Junkvirt, vedle něj stojí Richard Brož z We Love Šumava. | foto: We Love Šumava

11 fotografií

„Částka 178 tisíc korun je moc krásná,“ neskrýval radost po deváté hodině ráno, kdy skončila dražba, Richard Brož z projektu We Love Šumava. Právě on stojí za nápadem na výrobu vázy s historickými střepy starými až 300 let a charitativní dražbou.

Unikátní sběratelský kousek nakonec patří ženě, která částečně žije na Šumavě.

Do dvoudenní aukce, která začala v pondělí v 9 hodin ráno a skončila ve středu ve stejný čas, přihazovalo sumy na 50 lidí. „Minutu před devátou hodinou mi shodně přišly dva maily od dvou různých lidí na úplně stejnou částku a to 175 tisíc. Obratem jsem je informoval, že podali stejné nabídky a že tedy musí nabídnout vyšší částku. Paní nabídla 178 tisíc korun, muž o jeden tisíc méně,“ popsal Brož napínavé okamžiky.

Váza se skly ze zaniklých skláren zůstává na Šumavě

Příjemně ho pak šokoval telefonát od nové majitelky vázy, že částku zaokrouhlí na 200 000 korun. „Když si přečetla, že pořízení speciálního kola vyjde na 270 tisíc, rozhodla se částku navýšit,“ upřesnil překvapeně šumavský patriot, který neskrýval radost také z toho, že váza, jež je opředena silným příběhem zaniklých skláren, zůstane nadále ve své domovině.

Celou částku dostane patnáctiletý Tomáš ze Sušice, který v loňském roce havaroval na motorce a ochrnul. Jeho snem je mít speciální kolo, díky kterému by se vrátil zpět do přírody.

„Od té doby, co jsem na vozíčku, se mi změnil celý život. Snažím se jít dál a naučit se žít s tímto handicapem. Chodím do prvního ročníku na obor cestovní ruch, pravidelně cvičím a rád plavu. Miluju zvířata a nedávno jsme si pořídili štěně, které mi dělá radost každý den. Vždycky jsem byl aktivní kluk a miloval projížďky na kole po Šumavě. To ale teď nemůžu,“ prozradil o sobě Tomáš na platformě Donio.cz. Právě zde už dvě sbírky na pořízení hand biku proběhly. Peněz se ale vybralo málo.

Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Nyní sbírka běží potřetí a přispěvatelé od pondělí, kdy začala dražba, už poslali 9 tisíc korun. „Psalo mi hodně lidí, že si vázu nemohou koupit, ale že by rádi přispěli na kolo,“ vysvětluje Brož s tím, že i peníze z dražby půjdou přes Donio.

„Pokud by se vybralo méně, než stojí hand bike, šetřil bych dál, jednou si ho snad pořídím. Kdyby nějaké ty penízky ještě zbyly, rád bych si pořídili přídavné elektrické kolečko na můj vozík,“ říká Tomáš, jehož sbírka končí na konci listopadu.

„Tomášův táta byl z výsledku dražby nadšený. Tomáš má momentálně zdravotní potíže a dění kolem jeho snu, který se snad stane skutečností, mu hodně zlepšilo náladu a povzbudilo ho to,“ děkuje Brož.

Sklíčka jako nositelé historie

Šumavský patriot a rodák Richard Brož přišel s nápadem vrátit život skleněným střepům před pěti lety. Nacházel je na místech, kde stávalo dnes již šest neexistujících skláren.

Spolu s dalším šumavským rodákem, sklářským designerem, výtvarníkem a malířem skla Františkem Jungvirtem vymysleli vázu, na kterou střepy nalepili.

„Sklíčka ze šumavských sklářských lokalit jsou nositeli bohaté historie výroby skla na Šumavě. Pro mě osobně jsou tyto kousky skla téměř relikviemi, které jsem chtěl zasadit do pomyslného relikviáře – designové vázy, která by současně představovala časovou osu. Kameny jsou tedy na váze řazeny chronologicky, přičemž velké kusy, kterých je šest, představují hlavní sklářské lokality. Nejmladší skla jsou u hrdla vázy,“ popsal Jungvirt. Tvar i barevnost jedinečné vázy připomíná les.

13. října 2025

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  14:53

Dahua Technology získává stříbrnou medaili za udržitelnost od EcoVadis

15. října 2025  14:30

HSF System postavilo multifunkční halu a administrativní budovu pro společnost TESLA KARLÍN, a.s. v Praze

15. října 2025  14:25

15. října 2025  14:14

