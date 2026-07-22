Z chátrajícího zámku v Chodové Plané je domov pro seniory, je plně obsazen

Autor: ČTK
  17:13aktualizováno  17:13
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| foto: ČTK

Česká firma Senlife přeměnila vybydlený a 35 let nevyužitý novobarokní zámek v Chodové Plané u Mariánských Lázní na domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Všech 97 pokojů se 107 lůžky má obsazených. Chodová Planá, která opravila fasádu a střechu kulturní památky, hledala dlouho investora, který by zajistil vhodné využití a zachoval její historický a kulturní ráz. Zájem měli Němci, Vietnamci a Italové, ale jejich záměrům městys nevěřil. ČTK to řekl starosta Luboš Hlačík (ODS).

Investorem přestavby za 230 milionů Kč byly komerční pojišťovny sdružené v České kanceláři pojistitelů a České asociaci pojišťoven (ČAP). Založily Centrum dlouhodobé péče, které domov vlastní. "My jsme zámek sehnali, zařídili koupi pro pojišťovny, naše dceřiná firma provedla rekonstrukci, jsme provozovatelem a platíme nájem," řekl spolumajitel Senlife Lukáš Drásta. Pojišťovny už podpořily tři další domovy provozované Senlifem - v přestavěném klášteře v Mělníku, v zámku ve Tmani u Berouna a v červnu se otevřela Dobrá Voda u Březnice v prvorepublikových lázních. V září ještě zprovozní domov v Dolních Břežanech u Prahy.

"My jsme nejmenší. Fungujeme rok a zaplňovali jsme se postupně. Prostory zámku v Chodové Plané jsme využili všechny. Dostavovali jsme jen terasu s kavárnou a pod ní wellness," řekla ředitelka domova Barbora Komoňová. První a druhé patro je domov pro seniory a třetí a čtvrté je domov se zvláštním režimem pro klienty s demencí a dalšími kognitivními dysfunkcemi - právě po těchto lůžkách, která tvoří polovinu kapacity, je největší poptávka. Hodně klientů je z okolí, ale i z Prahy a Hradce Králové. Protože ta lůžka nejsou, dodala ředitelka.

Ceny za lůžko jsou podle Drásty srovnatelné se zařízeními v regionu, ale podle Komoňové výrazně nižší než třeba v okolí Prahy. V pokoji pro dva přijde na 35.000 korun a na jednolůžkovém stojí zhruba 39.000 Kč/měsíc. "Máme tu klienty i manželské páry, kteří prodali nějakou nemovitost, nebo se podílí rodina," uvedla ředitelka. Podle Drásty má Senlife dostatek personálu, který se o lidi stará. V zařízení našlo práci 65 lidí, většinou z blízkého okolí, pracovníky se podařilo sehnat rychle.

"Využití zámku je ideální. Je to velmi důležitá služba pro region, na Tachovsku nemáme ani nemocnici," uvedl starosta. Městys podle něj má smlouvu o prioritním umisťování místních za výhodnějších podmínek.

Kolem zámku je čtyřicetihektarový městský park. Senlife vlastní jen malý pozemek za zámkem, kde jsou záhony a mini zoo s alpakami, králíky a slepicemi. Veřejnost může všude, řekla ředitelka. Zámek získal městys bezúplatně v roce 2006. Do začátku 90. let tam byli pohraničníci, poté ho ministerstvo vnitra nevyužívalo a chátral.

"Do budoucna se bez soukromých kapacit pobytových služeb neobejdeme. Budeme teď hledat model financování a v letech 2028 až 2034 budeme směřovat evropské peníze na rozšíření kapacit pobytových služeb," řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

"Z prostředků pojišťoven investujeme do nových lůžek dlouhodobé péče, která citelně chybí," řekl výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek. Podle něj mají v různé fázi příprav dalších 17 projektů, kde vznikne do osmi let přes 2000 lůžek hlavně pro seniory se ztrátou soběstačnosti.

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