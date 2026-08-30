Za necelý půlrok služby sdílených elektrokol v Plzni ujeli lidé přes milion km

Více než jeden milion kilometrů ujeli lidé v Plzni za necelý půlrok fungování služby sdílených elektrokol. Systém Pilsen Bike, který město spustilo v polovině března s Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP), má 32.000 stálých zákazníků. z čehož plyne, že elektrokola aktivně využívá zhruba každý šestý Plzeňan. Díky nečekanému zájmu město zvyšuje počty kol z původních 300 na červencových 350 a od počátku září jich ve městě bude 400. ČTK to řekl náměstek primátora Aleš Tolar (STAN). Na jaře příštího roku se plánuje další padesátka.
"Ani současný počet nestačí poptávce. A pak je ke zvážení na příští sezonu, jestli neustoupit z té velkorysosti 15 minut výpůjčky zdarma (dvakrát denně pro předplatitele MHD a krajské integrované dopravy), nebo zdražit tarif (teď je jedna Kč/min.), nebo přidat víc kol do terénu," řekl Tolar. Zdražení by viděl nerad. Preferuje, aby se našly peníze na nákup dalších kol, když služba evidentně plní svůj účel. Jako optimální vidí až 700 kol, což městu velikosti Plzně doporučila studie mikromobility. Plzeň chce jít cestou elektrokol, koloběžky odmítá.
"Kola jsou extrémně využitá. Čekali jsme 1500 výpůjček denně, ale reálně je jich 2500 až 3000. Takže jsou dvakrát víc používaná, než bylo očekávání," řekl Tolar. To podle něj způsobuje, že kola jsou rozpůjčená a stanoviště prázdná. "Já říkám: co je správně - plná stanoviště, nebo většina kol v terénu?," uvedl náměstek. Kola najdou lidé na 150 stanovištích včetně okrajových částí.
Tříletý projekt sdílených elektrokol za 25 milionů Kč spustilo město 17. března. Pět milionů dá kraj, zbytek platí Plzeň. "Je to operativní leasing, kola máme pronajatá na tři roky," řekl Tolar. Na posílení o 100 kol dalo letos město dalších 2,5 milionu Kč z přebytku hospodaření.
Fatálně poškozených a na výměnu bylo zatím 30 kol, což při ujetí milionu kilometrů podle Tolara není moc. "Škody na kolech nejsou škody města ani dopravního podniku. Jsou to škody firmy, která kola dodala. Ta zaručuje dostupnost a je připravená i na vandalské škody i na náhrady fatálně poškozených kol. My v té ceně platíme pojistku i servis, který dávají," uvedl.
PMDP podle Tolara na provoz nedoplácí. "Výnos z tarifu jim pokryje náklady s tím spojené," řekl. Dopravní podnik má středisko se čtyřmi lidmi a teď ho posílí o dva pracovníky. A se servisem mu ještě pomáhají zaměstnanci firmy, která dodává kola.
Kola jsou určena pro lidi starší 15 let. Stačí přiložit bankovní kartu k terminálu na kole, částka se strhne na konci jízdy. Rychlost je omezena na 25 km/h, dojezd je až 100 km. PMDP průběžně mění baterie za plně nabité, aktuální dojezd vidí lidé v aplikaci nebo na displeji kola.
Služba bude mít podle Tolara přestávku dva zimní měsíce, zřejmě prosinec a leden.