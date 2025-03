Je impulzivní a agresivní. Za postřelení třináctileté dostal narkoman 6,5 roku

Soud uznal Hájka vinným z nedovoleného ozbrojování, pokusu o těžké ublížení na zdraví a z ublížení na zdraví z nedbalosti a vyměřil mu úhrnný nepodmíněný trest v délce 6,5 roku. Trest si má odpykat ve věznici s ostrahou.

Dále musí zdravotní pojišťovně uhradit přes 37 tisíc korun a zraněné třináctileté dívce 50 tisíc korun. Soudkyně Helena Przybylová odkazuje poškozenou dívku se zbytkem svého nároku na nemajetkovou újmu za duševní útrapy a bolestné na řízení ve věcech občansko-právních. Zmocněnkyně dívky požadovala celkem 290 tisíc korun.

„Dopustil se nepřímého úmyslu. To znamená, že sice nechtěl způsobit ten následek, nicméně věděl, že tímto způsobem vedení útoku může poškozeného muže postřelit a s tím byl srozuměn. I při zásahu spodních částí nohou mohlo podle znalkyně dojít k zásahu cévních a nervových svazků, které jsou provázeny masivním krvácením, k zásahu kolene, kotníku. Ve všech těchto případech by šlo o vážnou poruchu zdraví a není vzácností, že zůstanou i trvalé následky. V daném případě hrozila těžká újma na zdraví,“ odůvodnila Przybylová.

Stejně tak měl Hájek vědět, když zbraň použil, že se střela může odrazit, roztříštit.

Rozsudek není pravomocný, Hájek se okamžitě odvolal. Státní zástupce si ponechal lhůtu. Už sedmkrát odsouzenému muži hrozilo až 12 let vězení.

Když loni v říjnu přijel majitel chaty a otevřel dveře předělávané kuchyně, Hájek vystřelil z nelegálně držené pistole. Střela se po nárazu do dlažby pod kobercem rozpadla a její části zasáhly obě nohy třináctileté dívky, která do chaty přišla s otcem.

„Mrzí mě, co se stalo, ta holka je nevinná. Pos... jsem to, to je jasný. Kdybych věděl, že tam má s sebou dceru, nevystřelil bych,“ řekl Hájek, který si v minulosti odpykal sedm let za pokus o vraždu v Praze.

Při výslechu na policii po střelbě vysvětloval, že byl na svého známého naštvaný. „Jsme kamarádi. Mohl jsem u něj občas přespávat. Asi dva měsíce před tím se ale začal navážet do mé přítelkyně a začal mi vyhrožovat. Cítil jsem v tom problém, tak jsem ho chtěl vystrašit. Chtěl jsem střelit vedle něj. Kdybych ho chtěl trefit, nebyl by to problém, byl jsem dva metry od něj,“ vypověděl muž, který nedokončil ani sedmou třídu a od 14 let bere drogy.

11. října 2024

Podle znalkyň je drogově závislý muž s narcistickými sklony pro společnost nebezpečný. „Je nezodpovědný, má tendence překračovat normy, je citlivý ke své osobě, projevují se u něj impulzivní až agresivní reakce. Odpovědnost za činy přenáší na druhé nebo na okolnosti. Nezná pocity viny, šance poučit se z výkonu trestu je minimální,“ konstatovaly znalkyně.

Podle spisu se obžalovaný na čin dopředu připravoval. „Vyčkával na příchod třiatřicetiletého muže s cílem vystřelit na něj do oblasti nohou kvůli sporům,“ popsal státní zástupce Martin Rykl.

Otec dívky, který je v současnosti ve vazbě, u soudu vysvětloval, že jeho i dceru musel obžalovaný z chaty vidět. Dvojice šla od vrat přibližně 50 metrů zahradou k chatě.

„Ten den byla se mnou dcera, byla u zubaře. Když jsme přišli k chatě, ona ještě volala na koťata. Byla za mnou. Otevřel jsem první dveře, šel jsem přes bývalou zimní zahradu k dalším dveřím. Ty byly od předělávané kuchyně. Stačil jsem je pootevřít. Za nimi byl Hájek. Zvedl ruku, zahlédl jsem, že něco v ní má. Přivřel jsem dveře. Řval jsem, že mám s sebou dceru. On beze slova vystřelil. Malá začala brečet. Opírala se venku o zeď. Měla díru v noze. Vzal jsem ji do auta. Hájkovi jsem řekl, že mi postřelil dceru, že jedu do nemocnice. Ptal se, jestli má jet s námi. Řekl jsem, že v žádném případě, že volám policii a záchranku. On zmizel v lese,“ popsal svědek.

Policisté tehdy do pátrání po Hájkovi nasadili zásahovou jednotku i vrtulník. Asi po dvou hodinách ho chytili na opačné straně Plzně. „Pro mě je to ostuda, já jsem nechtěl nikomu nic udělat,“ tvrdí Hájek.