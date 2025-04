Začaly Dny dobrovolnictví, během týdne chystají v regionu 90 akcí

Unikátní Dny dobrovolnictví se každoročně „rozrůstají“ a také počet akcí, které se v rámci nich koná. V Plzeňském kraji tomu není jinak. Oproti loňskému roku vzrostl počet organizátorů o osm a počet akcí dokonce o 28.

Některé avizované DOBROakce jsou připravené tak, že je možné plánované činnosti pokrýt prací vlastních dobrovolníků daných organizací, ale valná většina organizátorů volá po pomoci z řad široké veřejnosti. Tedy všech, jimž nevadí fyzická činnost, práce s dětmi či seniory, umí ruční práce nebo třeba rádi vyrazí na procházku jako doprovod. „Nabídka je tak široká, že si vybere opravdu každý – od žáků po babičky a dědečky, fyzicky zdatní pomocníci na těžší práce i křehká stvoření, která třeba pomohou s kompletací deskových her…,“ upřesnila Vlastimila Faiferlíková, ředitelka Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje, které je hlavním koordinátorem Dnů dobrovolnictví u nás v regionu.

Akce, které se konají v rámci Dnů dobrovolnictví 2025, připravují dobrovolnické spolky, školy i školky, zdravotnická zařízení, domovy pro seniory, charita, jednotlivci i party kamarádů.

Široká veřejnost se může připojit například k členům Nízkoprahového Klubu Akcent pro děti a mládež z Rokycan, který 22. dubna vyrazí do Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni. „Pomůžeme, s čím bude potřeba, a předáme materiální sbírku pro opuštěná zvířata,“ přibližuje průběh akce, jejíž součástí je i exkurze v útulku, Veronika Cardová.

Ve středu 23. dubna se uskuteční například DOBROopékačka Klubu Echo pro všechny malé i velké na náměstí v Dobřanech. „Něco dobr(ovolnick)ého si opečeme - nebo společně upečeme, cukrovou vatu utočíme, o akcích i zážitcích v Klubu si popovídáme. Připravené budou také aktivity pro děti a hudební vystoupení klientů Klubu. Přidejte se k nám a užijte bezva odpoledne!“ představuje akci Lucie Jandová.

Ve čtvrtek 24. dubna si milovníci háčkování přijdou na své v TOTEMu v Plzni na Doubravce. „Přijďte zažít pohodové háčkovací odpoledne s TOTEMovými babičkami. Naučíme se základy háčkování, a kdo to dá, odnese si domů svůj háčkovaný míček. Setkáte se s úžasnou komunitou Bellisek – žen, které si prošly onkologickou léčbou, a dobrovolníky, kteří jim pomáhají zvládat každodenní výzvy. Hledáme dobrovolníky – pokud chcete být součástí podpůrné komunity, poznat nové lidi a pomáhat tam, kde to má smysl, je to skvělá příležitost. Přijďte si nás nezávazně „osahat“ a zjistit, jestli je to pro vás to pravé,“ vyzývá k účasti na akci i k dlouhodobé spolupráci Martina Šatrová.

V pátek 25. dubna organizuje další DOBROakci Bezpečnostní dobrovolník města Stříbra. Její náplní bude úklid okolí města Stříbra a sázení stromů a keřů v prostoru komunitní zahrady. „Občerstvení účastníků dobrovolnických aktivit s možností ohřát se nad otevřeným ohněm máme zajištěno. Chystáme také zábavné venkovní volnočasové hry pro děti,“ představuje akci, na kterou je sraz ve Vojtěchově dole u Stříbra, Vratislav Maňák.

Dominika Hůrková se rozhodla zorganizovat Den pro pečující v Klášteře v Chotěšově v sobotu 26. dubna. „Ráda bych uspořádala odpočinkové odpoledne pro rodiny, které pečují o handicapovaného nebo vážně nemocného člena rodiny, aby mohli dobít baterky a poznali nové přátele,“ vysvětlila svůj záměr, který stál za organizací akce. Založila sbírku na Donio.cz a spojila se s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM. A tak se v sobotu 26. dubna na chvíli ti, co pečují, stanou těmi, o které je pečováno. „Hledáme dobrovolníky na přípravu akce i na organizaci přímo v den akce, výzdobu, obsluhu bufetu i doprovodný program. Každá ruka navíc znamená víc radosti pro pečující o blízkou osobu, kteří si zaslouží chvíli pro sebe,“ láká na akci Dominika Hůrková.

V neděli 27. dubna můžou srdcaři vyrazit třeba do Zbůchu, kde se bude konat Stezka skřítka Pořádníčka, kterou organizuje Im Perfect, z.s. „Vydejte se s námi na naučnou, ale hlavně zábavnou ekostezku s tematickými úkoly. Děti i dospělí si užijí hravá stanoviště a zjistí, jak dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. Na konci všechny čeká malá odměna,“ představuje akci Martina Macáková a dodává: „Ten, kdo by měl chuť zapojit se více, se může přidat k organizátorům a pomoci s přípravou trasy a stát se součástí organizačního týmu.“

Seznam všech letošních akcí vč. popisu náplně DOBROvolnických činností je k nahlédnutí na dnydobrovolnictví.cz v sekci Plzeňský kraj, nebo na dnydobrovolnictvi-plzenskykraj.cz. Na zmíněných adresách je možné se registrovat k účasti – takto vyjádřený zájem organizátorům akce pomůže v efektivní organizaci všech lidí na místě.