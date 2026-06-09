K události vyjížděli strážníci v neděli dopoledne. Volal jim nešťastný majitel nemovitosti ve Špálově ulici ve čtvrti Košutka.
„Naše operační oddělení městské policie přijalo naléhavé oznámení o netopýrovi, který nešťastně uvázl v lepivé mucholapce. Majitel nemovitosti, na jehož pozemku se případ odehrál, se marně snažil najít bezpečné řešení a zvířeti pomoci,“ popsala netradiční výjezd mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že jakmile netopýr mávne křídly, mucholapka ho sevře ještě víc.
|
Netopýři zimovali na zámku ve dvojitém okně, málem pomřeli kvůli buzení a žízni
„Hlídka proto postupovala s maximální opatrností a velmi trpělivě vyprostila drobného savce z pevného lepivého sevření,“ pokračuje mluvčí.
Tím ale úspěšná záchranná akce neskončila. Netopýr měl totiž tak olepenou srst a křídla, že potřeboval odbornou pomoc. Tu mu poskytli zvířecí ochránci v záchranné stanice živočichů, kam nočního savce strážníci převezli.