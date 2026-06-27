Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka. Zmizení osoby kousek od hráze nahlásili po 17:00 svědci. Na místo byl povolán policejní potápěč, řekl ČTK velící důstojník krajských hasičů Luboš Kasl.
"Vodní záchranná služba to tam projíždí podvodními drony. A teď tam dorazil policejní potápěč a budou hledat tělo pod vodou," uvedl.
Podle Kasla měli hasiči shodou okolností na Hracholuskách výcvik na hladině a hned vyjeli na místo neštěstí. "Ten člověk už byl pod vodou, takže se ho snažili najít, ale nenašli ho. Teď tam byla vodní záchranná služba a pak policejní potápěči," uvedl.
Podle policejní mluvčí Evy Červenkové pátrací akce stále pokračuje. "Vyjeli tam naši policisté i potápěči ze zásahové jednotky a jsou tam vodní záchranáři s jejich technikou. A teď se snaží najít tělo té osoby," uvedla.
Přímý svědek události po doplavání na břeh zalarmoval záchranné složky. "A určil přibližné místo," dodala mluvčí. Na místě byl i vrtulník.
Podle informací ČTK je u hráze hloubka až 20 metrů. Podle Červenkové bude pátrání náročné a hledání mohou komplikovat spodní proudy.