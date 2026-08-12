Sanitka na adrese pacientku nenašla, žena zemřela. Rodina viní záchranáře

Valentýna Bílá
  14:32
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Se smrtí svojí matky se nemůže smířit muž z Plzně, záchranáře viní z pochybení. Podle něj sanitka přijela na chybnou adresu, a k ošetření jeho maminky tak nedošlo. Záchranáři se ale brání tím, že oznamovatel jim sdělil jinou adresu, na které pacientku nenašli, a to ani s pomocí policie.

Nešťastný příběh, na který upozornil server Krimi-Plzeň.cz, se odehrál minulý týden v noci ze středy na čtvrtek. Když se starší ženě udělalo špatně, chtěla jí rodina zavolat pomoc. Neměli ale u sebe telefon.

„Vyběhli proto ven, běželi podél bloku a sestra muže zaťukala na první okno, kde se svítilo. Vyšel pán, kterému oznamovatelka řekla, že mamince je špatně. Zavolejte sanitku, řekla a utekla pryč. Takže nesdělila ani adresu, kde mělo dojít ke zdravotním komplikacím,“ popsal mluvčí plzeňské záchranky Martin Štěpán. To bylo před jednou hodinou ranní.

Záchranáři na místo vyjeli, ale ani s přivolanými policisty pacientku nenašli. Ani v místě, odkud žena volala, ani v okolí. Hledali ji několik minut. Muž, na kterého se žena obrátila, dotyčnou neznal. Oznamovatelka zřejmě uvedla i špatné jméno své maminky, protože ani podle jmen na zvoncích ji nenašli.

„Oznamovatelka na příjezd sanitky nečekala, ani na hovor s dispečerkou na tísňové lince, aby uvedla, co se mamince stalo. Tento postup byl prostě špatný,“ pokračuje mluvčí.

Volat 112 půjde i přes chat, každé písmeno se zobrazí v reálném čase

Jak se později ukázalo, rodina bydlela asi deset domů od udané adresy. V době příjezdu záchranářů je ale podle jejich následného sdělení nikdo nekontaktoval, nikdo za nimi nepřišel, ani jim nijak nedal vědět, kde je jejich pomoc potřeba. „Výjezd byl proto jako planý ukončen,“ pokračuje Štěpán.

Podruhé udala správnou adresu, bylo už pozdě

Sami záchranáři přitom zdůrazňují, že možnost zpětného volání je pro ně nesmírně důležitá a v případě, že není možné ho zajistit, je nutné na ně počkat na místě volání nebo místě, na kterém se s operátorem domluví.

Rodina ženy se na tísňovou linku ozvala ještě jednou, ale až o několik hodin později a to už bylo pozdě. „V 6.35 hodin bylo uskutečněné další tísňové volání, kdy oznamovatelka udala správnou adresu a ohlásila nález matky již bez známek života,“ doplnil mluvčí záchranářů.

„K události jsme přistupovali s maximální urgencí a na místě jsme vyčerpali všechny možnosti, jak pacientku nalézt a poskytnout jí pomoc. Bohužel v těchto podmínkách to nebylo možné. Rozhodně byly dva momenty, které mohly celou situaci zvrátit. První, kdyby oznamovatelka v době tísňového volání setrvala s volajícím, aby upřesnila informace k výjezdu, a druhý, kdyby čekala před domem, záchranáře vyhlížela a kontaktovala je, když jí v okolí hledali,“ zakončili záchranáři.

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