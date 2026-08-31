Žáci plzeňské 13. základní školy dostali v novém školním roce odborné učebny

Plzeň před začátkem školního roku dokončila další z velkých investic ve svých základních školách. Na 13. základní škole v Habrmannově ulici ve čtvrti Slovany vznikla přístavba, díky které se škola rozrostla o 11 tříd a dva pohybové sálky. Investicí za 111 milionů korun město reagovalo na potřebu zbudovat odborné učebny, řekla dnes ČTK radní pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová (ANO).
"Odborné učebny, které škola dlouhodobě postrádala, budou zaměřené na výuku přírodovědných předmětů a informatiky, chybět nebude ani polytechnická výuka nebo učebny jazyků. Zapotřebí bylo posílit i sportovní zázemí, proto zde byly zbudovány dva pohybové sálky pro výuku tělocviku žáků prvního a částečně druhého stupně. Škola počítá s jejich využitím i mimo vyučování, kdy zde budou sportovat kluby a zájmová sdružení," uvedla Kantorová.
Na škole s kapacitou 550 žáků odborné učebny zcela chyběly nebo byly v provizorních prostorách. "Máme velkou radost, protože díky novým prostorám jsme získali moderní a kvalitní zázemí, které nám dlouhé roky chybělo a které výrazně posune možnosti výuky," řekla ředitelka Zdeňka Vrátníková. Na projekt pomohlo Centrum pro regionální rozvoj zprostředkovat příspěvek přes 54 milionů korun z evropských fondů.
Stavba zahrnovala nástavbu čtvrtého nadzemního podlaží a přístavbu nových prostor a prodloužení výtahu do nového podlaží. Objekty mají vegetační střechy, které pomáhají zadržovat dešťovou vodu a zlepšovat mikroklima.
Plzeň nyní dokončuje několik velkých investičních akcí na svých základních školách, kterých město zřizuje 26. Další stavební akce zahájila. Například na 21. základní škole před několika dny město zahájilo za 165 milionů korun přístavbu, v níž budou učebny, sportovní sál a rozšíření školní jídelny. Před prázdninami začalo město budovat nástavbu pro odborné učebny, kabinety pro učitele za 105 milionů korun na 15. základní škole. Staví také novou tělocvičnu pro 22. základní školu ve čtvrti Doubravka za 85 milionů. Tento týden dostanou děti do užívání také přístavbu na 26. základní škole a modernizovanou 11. školní jídelnu.