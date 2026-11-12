Vědci z plzeňské pedagogické fakulty připravují virtuální terénní výuku školáků

Vědci z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) připravují virtuální terénní výuku. Umožní žákům základních škol poznávat místa, na která by se celá třída běžně nedostala. Překážkou bývají náklady na dopravu, finanční možnosti rodiny nebo třeba zdravotní handicap dětí. Některá místa navíc nejsou pro běžné školní skupiny dostupná. ČTK to řekl Václav Stacke z týmu pedagogů, jenž vyvíjí virtuální prostředí, které žákům přiblíží skutečná místa bez cestování a půjde ho využít k výuce různých předmětů.
"Budou moci prozkoumat šumavská jezera, české sopky nebo vidět zblízka rypadlo v uhelném dole, a to přímo ze školní lavice," řekla mluvčí ZČU Andrea Čandová. Ne každý žák se podle ní může zúčastnit školní exkurze.
"Uzavření škol v době pandemie či válečný konflikt na Ukrajině nás naučily, že možnost jít se žáky ven není vůbec garantovaná," řekl Stacke, který projekt vede. Jeho cílem není nahradit všechny školní výlety virtuální realitou ani obrazovkou počítače. "Chceme zpřístupnit zkušenosti, k nimž se část žáků běžně nedostane, a nabídnout učitelům další způsob, jak propojit výuku ve škole nebo samostatnou práci žáků s konkrétními místy a situacemi," uvedl. Virtuální exkurzí žáci propojují zážitek s učivem, jemuž pak lépe porozumí.
Tým už virtuálně zpracoval třeba proces těžby v Sokolovské uhelné, meandr řeky Moravy, šumavská jezera, Brdy a krajinu českých vulkanitů. "Žáci si mohou prohlédnout lokality ve 3D, pustit si video, prostudovat vývojové schéma, přečíst doplňkový text a znalosti si ověřit vyplněním úkolů," řekla čerstvá absolventka Tereza Poncová, která měla diplomovou práci k terénní výuce těžby uhlí.
Učitelé mohou zařadit virtuální terénní výuku do hodin zeměpisu, dějepisu, chemie i výuky jazyků. Žákům mohou také třeba ukázat prostředí laboratoře a vysvětlit jim pravidla bezpečného chování při práci s nebezpečnými látkami ještě předtím, než tam vstoupí. "Součástí projektu bude také zjištění, pro které žáky a v jakých situacích je tento způsob výuky vhodný," uvedla mluvčí.
Ambicí týmu je podle ní dostat virtuální terénní výuku do základních a středních škol v Plzeňském a Karlovarském kraji, ale i zbytku ČR. Už ji testují na fakultních školách ZČU. Projekt podpořila Technologická agentura ČR.