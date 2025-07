Jubilejní šedesátý karafiát z Klatov dostal jméno po zakladateli města.

„Mrazuvzdorné trvalky na rozdíl od běžných karafiátů voní a pěstují se pořád venku,“ řekl Peter Pošefka, předseda klubu deseti pěstitelů karafiátů, kteří je vždy v červenci tři týdny vystavují v zahradě v centru města. Vyšlechtění nového druhu trvá sedm let.

„Každý karafiát je zvláštní, ale nový druh má zcela jiné barevné provedení, které zatím neexistuje. Máme super evidenci všech karafiátů, které byly za 212 let vyšlechtěny, jde o 60 odrůd. Některé při výsevu zahynou. Ale třeba letos se nám po 80 letech vrátil karafiát Karkulka, který před lety existoval a pak vyhynul,“ uvedl.

Každý druh má nějaké jméno. „Buď se jmenují po významné osobnosti (Vrchlický, Palacký, Hostaš), která má vztah ke Klatovům, nebo podle barevného provedení, třeba Labuť a Žlutý kanárek,“ řekl Pošefka, který pěstuje karafiáty už 40 let.

Na výstavní zahradě, kde je vysázeno 900 rostlin, jsou podle něj květy všech barev světa kromě modré, zelené a černé. „Všechny klatovské karafiáty voní, ale každý rok jeden výrazně víc než ostatní. Letos je to fialový Kardinál. Nejvýrazněji voní po hřebíčku a skořici,“ dodal.

Každý pěstitel drží na svých plochách i na výstavní zahradě určitou skladbu zhruba deseti druhů. „Abychom udrželi sortiment, protože jeden člověk není schopen udržet všech 60 odrůd, nepěstujeme jenom ty líbivé, ale potřebujeme všechny,“ uvedl předseda. Klub neprodává květy karafiátů, ale jen sazenice nebo stovky matečních rostlin v květináčích. „Začali jsme 4. července a vyprodáno bylo za pět dní,“ řekl.

Podle Pošefky jsou klatovské karafiáty raritou, která se jinde nepěstuje. Jsou hladké a nemají zoubkované okvětní lístky. „V našich končinách takhle velké mrazuvzdorné trvalky neexistují, 20 stupňů pod nulou pro ně není problém. Nevíme, že by bylo po Evropě něco podobného,“ řekl Jaroslav Nováček, který pěstuje karafiáty přes 40 let, převzal to po otci. Sám vyšlechtil druh jménem František Machník.

„Když jsem začínal, tak květenství začínalo kolem 1. července, ale jak se otepluje, tak je to posunuté minimálně o týden do června. Letos už 28. června kvetly naplno,“ řekl Nováček.

Geneticky sice karafiáty mají dané období květenství, ale 14 dní u nich nehraje roli. Karafiátům letos neublížily průtrže, jejichž vinou natahují vodu a zahnívají. V ideálním počasí bez deště rostlina kvete bez problémů měsíc.

„Vyrobila jsem před 14 dny model sochy, která se zatím jmenuje Klatovanka v záhonu karafiátů. Líbila by se mi někde v parku,“ řekla klatovská sochařka Zuzana Kantová. Zastupitel Jan Ridzoň, sám pěstitel, uvedl, že bude chtít sochu v Klatovech prosadit.

„Klatovský karafiát provází město na celé řadě akcí a spolu s Černou věží, dragouny (vojenská posádka, která byla ve městě od roku 1762) a katakombami je to jedna z věcí, která skutečně město propaguje a je s ním spojená,“ uvedl starosta Salvetr.

Do výstavní zahrady, kterou město pěstitelům poskytuje zdarma od roku 1954 a podporuje je i jinak, přijde za tři týdny 5000 až 7000 lidí, v sobotu zhruba 2000.