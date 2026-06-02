Zájem o studium na Západočeské univerzitě v Plzni má 17.200 uchazečů

Do prvního kola přijímacího řízení ke studiu na některé z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se přihlásilo přes 17.200 uchazečů, meziročně o sedm procent více. Jde o přihlášky do bakalářského, magisterského i doktorského studia. Výrazně vzrostl zájem o učitelské, umělecké i sociálně-vědní obory. Je to dáno hlavně demografickým vývojem, ale také vyšším zájmem o nabízené programy, řekla dnes ČTK mluvčí univerzity Andrea Čandová.
Jediná veřejná vysoká škola v Plzeňském a Karlovarském kraji má v současnosti 13.000 studentů, asi o 1000 více než v minulém akademickém roce. Nabízí vzdělávání na devíti fakultách, z toho tři jsou technické.
Nejvýrazněji vzrostl zájem o studium na pedagogické fakultě, která eviduje 4800 přihlášek, což je nejvíc za 19 let. Zájem eviduje fakulta u všech programů, včetně dlouhodobě nedostatkových aprobací, jako jsou matematika, informatika a fyzika. "U nich jsme zrušili přijímací zkoušku, což podnítilo zájem. Věřím, že zdvojnásobení počtů přihlášek se odrazí i v počtech skutečně zapsaných studujících," řekl děkan Pavel Mentlík.
Zájem podle mluvčí roste i o programy fakult ekonomické, designu a umění i filozofické. Na ekonomickou fakultu se uchazeči hlásí hlavně do programu Podniková ekonomika a management, na filozofické fakultě mají zájem hlavně o studijní program Mezinárodní vztahy a teritoriální studia. "Uchazeči hledají studium, jež jim pomůže porozumět současnému světu v širších společenských a kulturních souvislostech. Velký převis uchazečů máme také například u programu Sociální práce, Humanitní studia a Historie," řekla děkanka filozofické fakulty Tereza Šlehoferová.
Vyšší počet přihlášek proti loňsku evidují také technické fakulty, tedy strojní a elektrotechnická. Nový program Environmentální inženýrství a technologie na strojní fakultě si v prvním roce vybralo 55 uchazečů. "Dnešní mladí lidé chtějí studovat techniku v širších souvislostech. Témata udržitelnosti, práce s materiály nebo cirkulární ekonomiky se rychle stávají součástí průmyslové praxe a firmy na tento typ absolventů čekají," uvedl děkan fakulty Vladimír Duchek.
Vysoký zájem hlásí tradičně fakulty právnická a zdravotnických studií, na každou se hlásí asi 2000 lidí. "Demografická křivka je hlavním faktorem nárůstu. V roce 2005 se v Plzeňském kraji narodilo 5450 dětí, přitom v roce 2006 asi 5800 a v roce 2007 to bylo už 6200 dětí. Tato skupina se teď hlásí na vysoké školy. Ale významnou roli určitě sehrály i marketing, aktivity směrem ke středním školám a inovace studijních programů," řekl prorektor ZČU pro studium Jiří Kohout.
I přes vysoký zájem uchazečů některé fakulty podle mluvčí zvažují otevření druhých kol přijímacího řízení.