Základní školy v Plzeňském kraji mají letos 55.000 žáků, meziročně o 1000 méně

Do základních škol v Plzeňském kraji nastoupilo v novém školním roce téměř 55.000 žáků, meziročně zhruba o 1000 méně. Prvňáků je 6400, což je proti loňskému září pokles o 225. ČTK to dnes řekla mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová. Přesná čísla budou k dispozici po uzavření výkazů v polovině října. V regionu žije téměř 613.000 obyvatel včetně lidí s dočasnou ochranou.
"Pro prvňáčky narozené od 1. dubna 2020 platí zpřísněná pravidla pro odklady školní docházky. Je možný pouze kvůli dlouhodobě zhoršenému zdravotnímu stavu. Pro příští školní rok budou platit pro děti narozené od 1. července 2021, od roku 2028 pro všechny děti," uvedla mluvčí.
Do lavic 26 základních škol zřizovaných městem Plzní zasedne v zahájeném školním roce 15.800 žáků, meziročně více. "Z toho zhruba 1900 jsou prvňáčci. Město otevřelo 75 prvních tříd, tedy přibližně stejně jako loni," řekla Hana Josefová z tiskového odboru radnice.
Celkový počet žáků základních škol v Plzni byl v posledních letech nejvyšší v roce 2022, kdy přesáhl 15.800 žáků. "Pak každým rokem mírně klesal, ale letos se opět navýšil, meziročně o 150 žáků," řekla náměstkyně primátora Lucie Kantorová (ANO). Město má podle ní ve čtyřech největších obvodech naplánováno rozšíření konkrétních škol, ale i novou základní a mateřskou školu, velmi pravděpodobně v areálu bývalých kasáren Slovany, kde zahájil developer stavbu čtvrti s 3200 byty pro 10.000 obyvatel.
"Všichni zapsaní prvňáčci byli přijati v rámci spádových obvodů. Jejich počet ale není konečný, protože hlavně v závěru prázdnin školy ještě zapisovaly další žáky, jejichž rodiče k zápisům nepřišli nebo do Plzně nově přicházejí. Konečné číslo zapsaných prvňáčků bude známo v závěru září," uvedla Josefová. Počet žádostí o odklad školní docházky meziročně klesl o víc než 100. Souvisí to s novelou školského zákona, která umožňuje odklad pouze ze závažných zdravotních důvodů, dodala.
Střední školy, jichž zřizuje Plzeňský kraj 43, přijaly letos do prvních ročníků 6340 žáků, meziročně o 460 méně. Celkově budou školy v tomto školním roce vzdělávat 28.000 studentů, zhruba stejně jako loni.