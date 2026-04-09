Paradox. Zpoplatnění parku snížilo Kozlu návštěvnost, zámek ale vydělal víc

Jitka Kubíková Šrámková
  10:22aktualizováno  10:22
Zámek Kozel na Plzeňsku přišel loni o třetinu návštěvníků. Důvodem bylo zpoplatnění vstupu do malebného parku, za což musejí nyní návštěvníci uhradit 60 korun. Rozhodnutí bývalého kastelána se podle jeho nástupkyně měnit nebude. Důvodem je fakt, že finanční situace zámku se díky novince zlepšila.
Zámek Kozel na Plzeňsku | foto: Valentýna Bílá, MF DNES

O zlepšení rozpočtu se postarali právě platící návštěvníci, kteří přišli jen do parku, a na zámek, kam stojí vstupné 160 a snížené 120 korun, nezavítali.

Ještě předloni zámek Kozel navštívilo 26 825 lidí, loni už to bylo jen 17 146.

Kastelánka Věra Polanová uvedla, že ihned po zpoplatnění vstupu do parku, ke kterému došlo v roce 2024, nastal odliv seniorů a školních zájezdů o zhruba 50 procent. „Návštěvu parku brali jako něco navíc ke vstupence,“ uvedla Polanová, která se bude snažit návštěvnost vrátit zpět.

Na Kozlu zpoplatní návštěvu zámeckého parku, kontroly budou namátkové

Když je základní vstupné pro dospělého 160 korun a připočítá se 60 korun, vyjde částka na 220 korun, což je podle ní obvyklé i na jiných památkách. V Plzeňském kraji se za tuto cenu návštěvníci dostanou třeba na hrad Rabí, do kláštera Plasy, na hrad a zámek Horšovský Týn, do kláštera Kladruby, na zámek Manětín či Nebílovy.

Když lidé zaplatí 60 korun, neznamená to podle ní, že mohou jen do parku, ale nově mají volný vstup do jízdárny a také do kaple. Režim zpoplatnění parku funguje v době návštěvnické sezony od 2. dubna do 1. listopadu.

Atraktivitu zámku Kozel by mohlo zvýšit obnovení malé vodní elektrárny

Do parku chodí mnohem víc lidí než do zámku, proto se rozpočet zámku loni zvedl zhruba o 12 procent. Díky tomu se správa zámku může více věnovat kultivaci parku, kde je nový orientační systém. Mohla také doplnit růže do parteru před zámkem, přibyly i keříkové růže a více se investuje do prořezání a omlazování některých stromů. Život tam prodloužili nejznámějšímu dubu, který nese jméno Schwarzenberg. „Došlo k jeho redukci o skoro 30 procent, tím jsme vlastně oddálili jeho zánik,“ nastínila Polanová.

Ti, kteří dorazí, mají letos v areálu i novou krytou kavárnu. „Společně s nájemci kavárny budeme organizovat společenské večery, kvízové večery či dny deskových her. Za peníze navíc tedy budou mít návštěvníci větší možnost kulturního vyžití, počítáme i s konáním výstav místních umělců,“ popsala Polanová.

Permanentka za 200 korun

Například Plzeňanům nebo lidem ze Šťáhlav, kteří mají zámek rádi a chodili sem pravidelně, nabídla levnou možnost, jak si opakované návštěvy zámku zachovat. Mohou si totiž koupit roční permanentku za 200 korun a na různé akce pak přijít kdykoli. „Určitě se to vyplatí,“ myslí si kastelánka.

Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, kam spadají i památky v Plzeňském kraji, uvedl, že v roce 2025 navštívilo státní památky v regionu 243 740 návštěvníků. Bylo to zhruba stejně jako rok předtím.

Největší návštěvnost mají na kontě pravidelně hrad Rabí, hrad a zámek Velhartice a hrad Švihov. Švihov se loni meziročně vyhoupl z 38 711 na 42 181 návštěvníků, Velhartice poskočily z 44 455 na 48 222 a Rabí z 49 241 na 50 454.

