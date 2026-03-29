Zámek Nebílovy letos bude lákat na prohlídky etikety od baroka po současnost

Dobré mravy a etiketa od baroka až po současnost se budou letos prolínat náplní speciálních prohlídek na státním zámku Nebílovy u Plzně. Každý měsíc se průvodci s návštěvníky budou věnovat jinému tématu, například zdravení, chování na letních piknicích, stolování na zámku, soubojové etiketě či chování v salonu, řekla ČTK zástupkyně kastelána Vendula Hnojská.
"Když se řekne etiketa, většina z nás si vybaví paruky, kordy a hluboké úklony. Ale zkuste si dnes vzpomenout, kolikrát jste někoho pozdravili - a kolikrát jste to udělali opravdu s respektem. Právě v tom je pointa - etiketa není relikt minulosti, ale něco, co žijeme každý den, často aniž si to uvědomujeme," uvedla.
Na zámku chtějí návštěvníkům ukázat, že mezi barokem a současností vede nepřerušená nit. "Etiketa pro nás není soubor zaprášených pravidel - je to jazyk respektu, který má překvapivě aktuální význam. Každý měsíc proto otevřeme jedno téma: od prvního pozdravu až po umění konverzace. A jsme zvědaví, které z nich vyvolá nejvíc otázek. Protože možná zjistíme, že některé barokní zásady bychom dnes potřebovali víc, než si myslíme," poznamenala.
Etiketu na zámku představí jako živou, praktickou a přístupnou součást každodenního života od drobných gest a komunikačních návyků až po slavnostní situace. Jednotlivá témata každého měsíce propojí prostředí zámku s běžným životem, návštěvníci se s ní setkají v projevu průvodců při speciálních prohlídkách i v příbězích šlechticů spojených s historií zámku.
Například na zahájení sezony v dubnu vybrali v Nebílovech téma jak zdravit či nezdravit. K praktické ukázce poslouží zámecké schodiště. "Schodiště je taková naše malá divadelní scéna. Nahoře je hostitel, dole je návštěvník a my mu nějakým způsobem ukazujeme, jak moc si ho vážíme - pokud sejdeme až dolů k němu a pozveme ho nahoru do našich sálů, tak si ho vážíme úplně nejvíc," uvedla Hnojská.
V květnu se prohlídky zaměří na čest a soubojovou kulturu. Jedním s majitelů zámku byli totiž i Valdštejnové, kvůli jejichž dceři Anně se roku 1876 odehrál poslední šlechtický souboj v Čechách. Červnové téma se zaměří na letní etiketu v zahradě, chování na procházkách, piknicích a společenských setkáních pod širým nebem, červenec se bude věnovat hostinám, umění stolování a správnému užívání příborů, zákonitostem zasedacího pořádku u stolu i drobným rituálům stolování. V srpnu se návštěvníci dozvědí víc o pravidlech šlechtického odívání - co se nosilo na ples, co na lov a co do salonu. Září se zaměří na umění společenské konverzace a říjen na pravidla chování a společenských rolí v šlechtických salonech či u dvora.
Každý měsíc speciální tematické prohlídky doplní také další program - výtvarné výstavy, divadelní představení, koncerty, workshop, přednášky či zámecká slavnost růží.