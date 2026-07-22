Letošní novinkou na zámku v Červeném Poříčí na Klatovsku je expozice nazvaná Cestovní horečka - Když se šlechta vydala do světa. V interiérech předzámčí představuje proměny cestování na přelomu 19. a 20. století, zrod moderního turismu i to, jak daleké cesty ovlivňovaly životní styl šlechty, řekl ČTK kastelán Marcel Čermák.
Expozice vypráví o aristokratickém cestování od příprav na cestu až po návrat domů. Ukazuje vývoj dopravy od kočárů k prvním automobilům a letadlům, i vybavení, bez něhož se tehdejší cestovatelé neobešli. Představuje také suvenýry z cest jako orientální koberce, porcelán, čajové soupravy, vějíře, šperky, kosmetiku, oděvy inspirované antikou, Balkánem či Dálným východem i etnografické předměty z Afriky, Asie a Ameriky. Popisuje také cesty šlechty za zdravím, vírou, vzděláním či lovem a fenomén lázeňských pobytů, poutí a vědeckých expedic.
"Cestování znamenalo pro šlechtice na přelomu 19. a 20. století mnohem více než pouhý přesun z místa na místo. Stávalo se součástí jejich životního stylu, prostředkem vzdělávání i společenské prestiže a zdrojem inspirace, která se promítala do podoby jejich sídel i každodenního života," poznamenal Čermák.
Tvůrci expozice na zámku nechtěli připravit tradiční muzejní prezentaci, exponáty jsou proto součástí stylizovaných interiérů připomínajících salony a obytné místnosti, v nichž podobné předměty šlechtici po návratu z cest vystavovali. Cestou pokoji návštěvníci uslyší zvuky tropického pralesa, africké buše či orientální hudbu a ucítí vůně orientálního koření nebo ingrediencí používaných při výrobě parfémů. Děti mohou hledat ukryté plstěné myšky představující obyvatele různých zemí a kultur v typických oděvech.
Návštěvníci se také dozvědí o životním příběhu Wolferta Katze, syna místního řemeslníka, který se na počátku 19. století vydal do jihoamerické Berbice, což byla bývalá nizozemská kolonie v dnešní Guyaně. Působil tam jako obchodník a plantážník. "Jeho život ukazuje, že cesty do vzdálených zemí nebyly výhradně záležitostí aristokracie, ale také lidí hledajících nové příležitosti a nový začátek," dodala kurátorka výstavy Kateřina Jiroutová.