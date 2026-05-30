Zaniklá osada Pastvina na Tachovsku ožila příběhy a vzpomínkami

Autor: ČTK
  18:57aktualizováno  18:57
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Víc než stovka lidí se dnes i přes dešťové přeháňky vypravila do Českého lesa připomenout si zaniklou horskou osadu Pastvina, německy Helldroth, na Tachovsku. Místo, kam chodili na pěší výlety obyvatelé Tachova, ožilo na jeden den vyprávěním zapomenutých příběhů, vyznačením a ozvučením zaniklých budov, besedami s pamětníky, komentovanou prohlídkou, vysvěcením kaple a božích muk, letním kinem či landartovou instalací, řekl dnes ČTK Matouš Horáček ze spolupořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce.

"Pořádáme tyto akce z toho důvodu, aby se lidé měli kde potkat. Protože krajina je plná různých informačních cedulí, ale to mnohdy nemotivuje lidi k tomu, aby se opravdu potkali, seznámili se a mohli si popovídat," vysvětlil důvod vzniku spolku. Alespoň na krátkou chvíli tak už dříve ožila zaniklá obec Pavlův Studenec nebo bývalá osada Stará Knížecí Huť.

Na Tachovsku je podle Horáčka minimálně 100 zaniklých sídel - samoty, polosamoty, osady i celé vesnice. Jako třeba Pastvina. "Tady bylo ve špičce zhruba 19 chalup a asi 90 lidí tady bydlelo. Chalupy nebyly roztroušené po krajině, ale byly tady dvě ulice, takže to nebyla úplně samota," řekl. Bývala tu i trafika s potravinami, řeznictví či kamenická dílna.

Osada, kde žilo jen německé obyvatelstvo, vznikla v roce 1815. Zanikla po druhé světové válce s odsunem Němců. Následoval odstřel prázdných chalup. Na rozdíl od jiných obcí v okolí, Pastvinu noví obyvatelé už neosídlili. Dějinné zvraty přežily dodnes jen dvě budovy - chalupa číslo popisné osm a malá kaplička.

Lidé se tak dnes například dozvěděli, že v místech, kde nyní k nebi rostou dvě lípy, stál kdysi vyhledávaný výletní hostinec. Byl vyhlášený i tím, že tam často hrála muzika. Měli tam i hráče na harfu.

Účastníci setkání se dnes také seznámili s příběhem posledního obyvatele Pastviny - hodináře z hor Ferdinanda Hollicka. Narodil se v roce 1913 v jediné dodnes dochované chalupě a prožil tam celý život. Díky sňatku jeho sestry s Čechem se jim vyhnul poválečný odsun. Pamětníci si ještě dnes vzpomínají, jak žil na samotě s hospodářskými zvířaty, pamatují na jeho lámanou češtinu, stěny plné hodin i na jeho cesty za nákupy do Lesné. "Téměř vždy měl předloktí plné hodinek, které mu lidé dávali k opravě," řekl badatel z česko-bavorského spolku Pavel Procházka. Hollick zemřel na začátku 80. let.

Sousedské setkání nabídlo dnes i vzpomínky na volyňské Čechy, kteří po odsunu Němců osídlili okolní opuštěné vesnice, celodenní promítání tematických dokumentárních filmů a historických fotografií, polní badatelnu nebo šestikilometrovou stezku spojenou s osudem hodináře Hollicka a osady Helldroth.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů. (30....

První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice. Kameniště je hřiště na výuku umění balancování kamenů, čili stavění kamenů na sebe do podoby...

31. května 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

VIDEO: Silák ze Hry o trůny si podmanil Liberec, za rekordem ho hnala plná hala

Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)

Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a pokořil tak světový rekord. Islandský silák Hafthor Björnsson, kterého proslavila role Hory v seriálu...

31. května 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

Strom vyvrácený větrem spadl na Plzeňsku na stan, zranil padesátiletého muže

ilustrační snímek

Vážná zranění způsobil dnes odpoledne padesátiletému muži v Žinkovech na jižním Plzeňsku strom, který nejspíš vyvrátil silný vítr. Strom spadl na stan a muže...

31. května 2026  17:46,  aktualizováno  17:46

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE

Výstava Legendy na pražském Výstavišti.

vydáno 31. května 2026  19:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE

Výstava Legendy na pražském Výstavišti.

vydáno 31. května 2026  19:28

Kéž lavičko, kéž bys promluvila… Aneb kuřácké smetiště nejen u stanice Fryčovická.

vydáno 31. května 2026  19:27

Hasiči na jihu Čech po bouřkách odklízejí větve a čerpají vodu

ilustrační snímek

Hasiči v celém Jihočeském kraji řeší následky bouřek. Odklízejí spadané větve a čerpají vodu ze zatopených sklepů. K 16:00 měli přes 100 výjezdů. Mezi nimi i...

31. května 2026  17:23,  aktualizováno  17:23

Požár na Šumavě zničil obytný srub, škoda přesahuje 2,5 milionu korun

PoĹľĂˇr na Ĺ umavÄ› zniÄŤil obytnĂ˝ srub, Ĺˇkoda pĹ™esahuje 2,5 milionu korun

Rozsáhlý požár zničil dnes odpoledne na Šumavě obytný dřevěný srub se stodolou na samotě západně od vodní nádrže Nýrsko na Klatovsku. Hasiči předběžně odhadli...

31. května 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Hložek po návratu opět skóroval. Čeští fotbalisté si při generálce na MS poradili s Kosovem

Český kapitán Ladislav Krejčí nechce pustit k míči Veldina Hodžu z Kosova.

Česká fotbalová reprezentace zvládla předposlední přípravný zápas před mistrovstvím světa a na pražské Letné porazila Kosovo 2:1. Národní tým rozhodl o vítězství už v prvním poločase díky trefám...

31. května 2026  18:49

MS v hokeji 2026 dnes: Norsko vyzvalo Kanadu, Švýcaři změří síly s Finskem ve finále

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku dospělo do svého velkého finále. Poslední hrací den nabídl souboj o bronz mezi Norskem a Kanadou, kde došlo k velkému překvapení. Zbývá už jen poslední...

31. května 2026  18:35

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Program semifinále MS v hokeji 2026: Finálová dvojice je už známá

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Hokejový šampionát zamířil do svého velkého finále. Sobotní semifinálový program nabídl dva atraktivní souboje o postup do boje o zlato. Domácí Švýcarsko vyzvalo překvapení turnaje z Norska, večer se...

31. května 2026  18:28

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program finále, výsledky a jak si vedli Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je na svém konci. Zbývá totiž odehrát jen jeden poslední zápas - finále. Česká reprezentace se však do tohoto souboje nezapojí, protože vypadla ve...

31. května 2026  18:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.