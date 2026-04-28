Zaniklá osada u hranic na Tachovsku ožije vyprávěním pamětníků a historiků

Zaniklá horská osada Helldroth (Pastvina) v Českém lese na Tachovsku ožije vyprávěním zapomenutých příběhů i vyznačením zaniklých budov s historií jejich rodin. V sobotu 30. května tam vysvětí kapli sv. Vojtěcha a boží muka, postaví polní badatelnu a stan Etnologického ústavu. Organizátoři připravili besedy, komentované prohlídky, letní kino, kinokavárnu Paměti národa, landartové instalace, ale i posezení u ohně a kemp na jednu noc. ČTK to řekl Matouš Horáček, místopředseda spolupořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce.
Česko-bavorský spolek už v červenci 2024 oživil nedalekou zaniklou obec Pavlův Studenec, kde byly jen louky, křoviny a lesy. Za dva dny tam přišly stovky lidí z obou stran hranice. Loni pak bylo setkání v bývalé osadě Stará Knížecí Huť obklopené hlubokými lesy.
V Helldrothu se v roce 1913 narodil Ferdinand Hollick, poslední žijící obyvatel a vyhledávaný hodinář. "Přežil hrůzy nasazení za druhé světové války a viděl zánik domoviny. Vydejte se s námi na pouť proti času a poznejte neobyčejný život hodináře z hor, jeho sousedů a celé osady, která málem úplně zmizela z map i povrchu země," řekl Horáček.
Hollick žil na samotě v kopcích s hospodářskými zvířaty. "S batohem chodil nakupovat do nedaleké Lesné. Téměř vždy měl předloktí plné hodinek, které mu lidé dávali k opravě. I chalupu měl plnou hodin," řekl badatel z česko-bavorského spolku Pavel Procházka. Na jeho duševním zdraví se podepsaly druhá světová válka, odsun a zánik osady. "Zemřel v Plané na Tachovsku v roce 1981 po předchozí hospitalizaci v Dobřanech a na Dianě," uvedl Horáček.
Díky rodině Karesových a občanům Studánky se kromě jeho chalupy podařilo v letech 1991 až 1997 zachránit kapličku, místo setkávání rodáků a jejich potomků. V terénu jsou hromádky sutin po zaniklých staveních a boží muka, která se daří renovovat.
V Pastvině u staré Schönwaldské stezky z Tachova přes Lesnou do Waldheimu bylo 20 chalup. Uprostřed stála kaplička. "Centrem života byl vyhledávaný výletní hostinec. Byla tam i trafika s potravinami a řeznictví. Ve starší části měli otec a syn Hochnutových kamenickou dílnu. Jejich díla jsou v krajině dodnes. Malá osada byla díky hospodaření místních soběstačná," řekl Procházka.
Hrůzy válek podle něj do kopců příliš nedoléhaly, i když místní muži byli nasazováni na frontách. "Velký zvrat přišel s koncem druhé světové války. Ve vsi se ukryli němečtí vojáci, kteří postupujícím Američanům zaminovali příjezdovou cestu. Nevyhnutelně pak došlo ke střetu obou jednotek a bohužel i k jedné civilní oběti," uvedl badatel.
Největší změnu v obci způsobil podle Horáčka odsun původních německých obyvatel a odstřel neobydlených domů. "Pastvina nebyla na rozdíl od nedaleké Studánky nebo Lesné dosidlována, a tak byl její osud zpečetěn," řekl.
Hollickově sestře Anně, která se před válkou provdala za Čecha, se povedlo zajistit pro bratra a matku výjimku z odsunu a poté získala zpět zabavený majetek - chalupu a okolní pozemky. "Maminka si nepřála stěhovat ze svého domu, Ferdinand s ní tedy zůstal tam, kde se narodil. Když zemřela, Ferdinand už nechtěl místo opustit," řekl Procházka.
Na tzv. sousedské setkání se lidé nejlépe dostanou pěšky z Tachova po šestikilometrové trase, kde se dozvědí příběh Hollicka i Helldrothu. Dojet tam půjde také autem a kyvadlovou dopravou. Mohou si vzít stan a přespat na louce za Pastvinou.