Vloni ubylo tragických nehod. Přesto v západních Čechách zemřelo 48 lidí

Petr Ježek
  9:42aktualizováno  9:42
Na silnicích západních Čech během loňského roku policisté řešili přes sedm tisíc dopravních nehod. Dvě nejtragičtější mají jedno společné: za volant usedli mladí řidiči, kteří nezvládli auta v krizových situacích.
Jedenadvacetiletý Ukrajinec s drogou kolující v těle v červnu riskantně předjížděl ve vysoké rychlosti druhé auto na silnici mezi Domažlicemi a Horšovským Týnem v místě, kde to dopravní značení zakazuje. Auto skončilo mezi stromy.

Srážka na Domažlicku s plně obsazeným autem. Zemřeli tři lidé, čtvrtý v nemocnici

Nehodu přežil jen řidič, jeho čtyři mladí spolujezdci zaplatili životem. Soudci šoféra poslali do vězení na pět let.

Nehoda se výrazně zapsala i do republikových statistik. Stala se v neděli 15. června, která byla nejtragičtějším dnem loňského roku v České republice. V ten den zemřelo na silnicích v ČR celkem osm lidí, polovina z nich při jediné nehodě na Domažlicku.

Při střetu dvou aut zemřeli na Sokolovsku tři lidé, obětí je i osmnáctiletý viník

Dubnovou čelní srážku osobních aut u Horního Slavkova na Sokolovsku trestní soudci řešit nebudou, i když při ní zemřeli tři lidé. Osmnáctiletý mladík, který podle policistů vyjel s volkswagenem poblíž tamní keramičky do protisměru, zemřel na místě střetu.

„Naše posádky bezprostředně po příjezdu na místo aktivizovaly leteckou záchrannou službu,“ řekl tehdy k tragické nehodě Radek Hes, mluvčí krajské záchranné služby. Vrtulník do nemocnice letěl s těžce zraněnou sedmatřicetiletou řidičkou druhého auta. Její dva spolujezdci – pětačtyřicetiletý muž a jednačtyřicetiletá žena – zemřeli v troskách auta.

Podle oficiálních statistik Policejního prezidia loni zemřelo při dopravních nehodách v Plzeňském kraji 35 lidí, což je o osm méně než v roce 2024. V Karlovarském kraji přibylo do smutných statistik 13 jmen, stejně jako o rok dříve.

Mladík jel zřejmě moc rychle, po nárazu do stromu je vážně zraněný jeho kamarád

„Nejvíce lidí, 77, zemřelo v roce 2025 při nehodách ve Středočeském kraji. Nejmenší počet obětí nehod evidoval Karlovarský kraj, kde jich bylo 13,“ shrnul republikový šéf dopravní policie Michal Hodboď.

Z policejních map se zaznamenanými dopravními nehodami v západních Čechách nevyplývají místa, kde by lidé při nehodách umírali častěji než jinde. Dlouhodobě rizikové jsou například dlouhé rovné úseky silnice Plzeň – Karlovy Vary v obou krajích, silnice kolem Plas nebo křižovatky na obchvatu Třemošné na Plzeňsku.

Řidička na D5 narazila do účastníků jiné nehody, při vyšetřování zemřel policista

Například na dálnici D5 v Plzeňském kraji policisté loni řešili pět tragických nehod, při kterých zemřelo celkem šest lidí. Jednou z obětí byl hned na začátku roku policista, který na dálnici u Nýřan řešil dopravní nehodu a do odstavené policejní dodávky pak narazilo další osobní auto, které řidička neudržela na kluzké dálnici. To smetlo i policistu řešícího předchozí karambol.

Statistika

zemřelo při nehodách

  • v roce 2023 v PK 27, v KK 15
  • v roce 2024 v PK 43, v KK 13
  • v roce 2025 v PK 35, v KK 13

Na dálnici D6 v Karlovarském kraji řešili policisté dvě tragické havárie, každá měla po jedné oběti.

Zcela výjimečný případ se stal loni v říjnu na hlavní silnici z Plzně do Českých Budějovic mezi Sečí a Vlčtejnem na Plzeňsku. Mladá žena pod vlivem alkoholu a drog tam podle zjištění policistů úmyslně vjela s malým peugeotem do protisměru a narazila do dodávky. Bouračku nepřežila osmiletá holčička z osobního auta. Řidička, která prý takhle chtěla ukončit i svůj život, přežila. Policisté ji po několika dnech obvinili z vraždy.

Tragická nehoda zastavila hlavní tah z Varů do Plzně, jeden člověk nepřežil

V loňském roce řešili policisté v celé České republice 85 518 nehod, zemřelo při nich 421 lidí. Mrtvých je historicky nejméně od roku 1961.

„Stále ta čísla považujeme za vysoká, ale jsou opravdu historicky nejnižší,“ řekl podle ČTK Michal Hodboď. Nejčastější, ale i nejtragičtější příčinou dopravních nehod bylo loni podle šéfa dopravní policie nevěnování se řízení. Následovaly nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky a přejetí do protisměru.

„Pokud byste sečetli tyto tři nejčastější příčiny dopravních nehod, tak zjistíte, že představují prakticky 45 procent z celkového počtu těch nejtragičtějších,“ prohlásil Hodboď.

15. června 2025

Vědci našli v CHKO Soutok po více než 100 letech vzácného brouka

