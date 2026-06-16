Západočeská galerie v Plzni vystavuje dílo grafika a typografa Jana Solpery

Výstavu z děl významného českého grafika a typografa Jana Solpery připravila ve výstavní síni "13" Západočeská galerie v Plzni. Solperovy práce zahrnují nejen návrhy autorských písem, knižní grafiku a divadelní i výstavní plakáty, ale také tvorbu logotypů, je také autorem písma pro české bankovky. Výstava Jan Solpera Rounded, potrvá do 4. října, řekla dnes ČTK mluvčí galerie Kateřina Štulc Modrá.
Expozicí Solperova díla galerie navazuje na svou dlouhodobou dramaturgii věnovanou grafickému designu. Po úspěchu předchozích projektů se rozhodla tento typ výstav rozvíjet systematicky a dlouhodobě a aspoň částečně tak vyplnit mezeru, která vznikla po zrušení mezinárodní přehlídky Bienále grafického designu Brno. Kurátory Solperovy výstavy jsou grafičtí designéři Zuzana Burgrová a Robert V. Novák, kteří pro galerii v roce 2024 připravili oceňovanou výstavu dalšího předního českého grafika Rostislava Vaňka nazvanou Extended.
Dramaturgie výstavy podle Nováka neklade důraz na chronologickou prezentaci Solperova díla nebo na vyčerpávající komplexnost, ale na myšlenkové, tvarové, významové, někdy i zcela náhodné souvislosti. Fakt, že nejsou profesionálními kurátory, vidí Burgrová i Novák jako výhodu, která jim umožňuje vidět vystavená díla mimo zavedená schémata a ocenit detaily, které jsou jim profesně blízké.
Na výstavě v Plzni nechali velký prostor samotnému autorovi. Doprovodné texty vycházejí ze Solperovy nové knihy Typo života běh = Solpera, v níž autor přináší osobní vzpomínky a zkušenosti z jeho vlastní práce, z oboru i z mnohaleté pedagogické činnosti. "Součástí výstavy jsou také filmové animace, které poodhalí Solperův přístup k tvorbě titulních textových kompozic, návrhy písem i hmotné exponáty, jakými jsou například divadelní plakáty a knihy," uvedla Burgrová.
Název výstavy vychází z typografického názvosloví. Termín "rounded" neodkazuje pouze k písmu, ale i k Solperovu přístupu k tvaru obecně - k jeho charakteristické měkkosti a citlivému utváření vizuální formy, dodali kurátoři.
Šestaosmdesátiletý Solpera je podle ředitele galerie Romana Musila v typografii skutečnou autoritou. Dokládá to i jeho klasifikace typografických písem, která byla přijata jako oborová norma. Jeho tvorba zahrnuje i grafiku v architektuře a známkovou tvorbu. Je autorem řady podnikových značek a logotypů, například pro Českou národní banku či Akademii věd. Léta spolupracoval s Divadlem Na Zábradlí, v 70. a 80. letech s nakladatelstvím Odeon. Písmem se Solpera zabývá i jako teoretik.