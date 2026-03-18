Západočeská galerie v Plzni zahajuje novou linii výstav mladých autorů

Západočeská galerie v Plzni zahajuje novou výstavní linii zaměřenou na prezentaci práce mladých umělců. Prvním z nich je třicetiletý komiksový autor, ilustrátor a malíř Jan Macků, jehož práce galerie představuje do 24. května v přednáškovém sále v Pražské ulici 13, informovala dnes ČTK mluvčí galerie Kateřina Štulc Modrá.
Výstava nazvaná Jan Macků: Komiks a ilustrace nabízí průřez autorovou tvorbou od komiksu přes ilustraci až po volnou tvorbu. "V rámci výstavy je k vidění širší spektrum autorovy tvorby. Expozice představuje výběr jeho aktuálního komiksového materiálu, ilustrací, volné i užité tvorby nebo sérií skic a kreseb, vzniklých v rámci koncepční práce na připravovaných projektech," řekl kurátor Štěpán Lipus.
Mackův styl je podle něj charakteristický osobitou kresbou, promyšlenou scenáristickou linkou a kombinací humoru, surrealismu i expresivních či kontroverzních motivů. Autor často čerpá z každodenních situací, které zpracovává s nadsázkou a hravými dialogy. Většina vystavených děl vznikla digitálně a typickým znakem výtvarníkovy tvorby je černá linka doplněná šrafurou a plošnou barevností.
Rodák z Českých Budějovic Macků je spojen s Plzní, kde studoval na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Absolvoval ateliér komiksu a ilustrace pro děti. "Plzeň je pro mě místem, kde se začal formovat můj výtvarný jazyk," řekl Macků.
Podle ředitele galerie Romana Musila má nová výstavní dramaturgie za cíl podpořit nastupující generaci umělců a přiblížit jejich tvorbu veřejnosti. "Díky působení Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni vidíme, že na scénu vstupuje silná a různorodá skupina talentovaných tvůrců, která si zaslouží pozornost. Za galerii cítíme potřebu dát jim prostor, podpořit jejich první výstavní kroky a přiblížit jejich energii i nové pohledy našemu publiku. Na podzim proto plánujeme představit dalšího mladého autora, Jana Vaňka," řekl Musil.