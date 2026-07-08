Západočeská univerzita v Plzni letos nabízí 21 letních škol pro děti i dospělé

Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni připravila letos pro stovky dětí, středoškoláků, vysokoškoláků a dospělých z Česka i zahraničí 21 letních škol, loni jich bylo 17. Nabízí jazykové, umělecké, technické, ekonomické i vědecké kurzy, které propojují vzdělávání se zážitky a praktickými zkušenostmi. Většina kurzů je od jara plná. Dvě největší akce, 36. ročník Mezinárodní letní jazykové školy a 20. ArtCamp, začnou 13. července a potrvají tři týdny, řekla ČTK mluvčí univerzity Andrea Čandová.
Největší zájem každoročně přitahuje jazyková škola. "Letos nabídneme kurzy v osmi jazycích. Překvapivý zájem vidíme u korejštiny nebo japonštiny. Nabízíme ale také španělštinu, italštinu, francouzštinu, němčinu a samozřejmě angličtinu. Máme poslední volná místa," uvedla koordinátorka Zdeňka Hončarová. Loni na jazykové kurzy přijelo 520 studentů. Zájemci všech věkových kategorií mohli vybírat z kurzů různých jazykových úrovní, pro děti od šesti do 11 let jazyková škola připravila příměstský tábor s angličtinou, pro starší děti a mládež jsou to kurzy angličtiny pro teenagery nebo francouzština pro mládež 12 až 17 let. Novinkou jsou letos kurzy japonštiny a korejštiny.
Více než 40 výtvarných a designérských kurzů pro 430 zájemců otevře letos 20. ročník ArtCampu. "Základní nabídku kurzů, kde nechybí oblíbená figurální kresba, ilustrace, grafický design nebo design šperku, letos doplní novinky jako videomapping, tvůrčí psaní nebo tvorba vlastních deskových her," přiblížila provozní ředitelka letní školy Lenka Kodýtková. Součástí programu budou také výstavy, umělecké prezentace a doprovodný program pro veřejnost.
Kromě největších akcí jsou v nabídce letních škol ZČU kurzy pro středoškoláky a žáky základních škol, kteří si chtějí vyzkoušet vysokoškolské studium nebo objevit obor, kterému by se mohli v budoucnu věnovat. Fakulta ekonomická připravila letní školu Homo economicus zaměřenou na logistiku, Fakulta aplikovaných věd programátorské a technologické kempy včetně nového hackathonu Campo Lampone, kde se zájemci mohou seznámit s umělou inteligencí, kyberbezpečností nebo vývojem her. Fakulta strojní otevře kurzy programování počítačem řízených strojů nebo trojrozměrného tisku, Fakulta filozofická má kurzy archeologie, letecké archeologie, filozofie umělé inteligence nebo anglofonní kultury.