Západočeské muzeum v Plzni představuje keramiku z Plzeňska z let 1950 až 1970

Uměleckou keramiku, která vznikala v druhé polovině minulého století na Plzeňsku, přibližuje ode dneška výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Zhruba na 150 exponátech dokumentuje produkci nádob a servisů každodenního užívání z keramických závodů Keramo Kožlany a Chodovia Domažlice či uměleckou autorskou keramiku z menších dílen z okolí Plzně, řekla dnes ČTK autorka výstavy, sběratelka Eva Martínková.
"Představujeme výrobu keramiky na Plzeňsku v období od znárodnění soukromých podniků a dílen v 50. letech až do 70. let, tedy v období budování socialismu. Zároveň si všímáme silného vlivu účasti Československa na Světové výstavě Expo v Bruselu a estetického dopadu na tvary a barvy užitné a ozdobné keramiky, jejíž styl my Češi nazýváme bruselským," uvedla.
Plzeňsko je bohaté na ložiska keramických a sklářských surovin. Kromě jejich těžby tu ve druhé polovině 20. století byly závody a družstva, které vyráběly stavební hrubou kameninu, šamot, obkladačky, dlažby, ale i okrasnou a užitnou keramiku. Jemné keramické předměty vznikaly v družstvech Keramo Kožlany či Chodovia v dílně v Klenčí pod Čerchovem, v Plzni v lokalitě Košutka či v Kralovicích na severním Plzeňsku v dílně Československého fondu výtvarných umělců se vyráběly malé autorské série z těžších keramických hmot, kameniny. Z těchto keramických družstev či dílen už dnes žádné nefungují. Stopy jejich činnosti jsou ale dodnes k nalezení ve veřejném prostoru i v mnoha domácnostech.
"Na výstavě můžeme obdivovat vkusné nápojové servisy a vázy z dílen Keramo, křehké zdobené vázičky v pastelových barvách z Chodovie, rozměrnou kameninu z dílny na Košutce a též mísy a talíře s jemným proškrabáváním pod glazurou od slavného keramika, profesora Otto Eckerta z Kralovic," vyjmenovala Martínková.
Velký vliv na tvar a barvu keramiky měla účast Československa na výstavě EXPO v roce 1958 v Bruselu, kde tehdejší socialistický stát předvedl to nejlepší ze svých výrobků a prototypů. Po úspěchu expozice se nové návrhy v tomto stylu zavedly do výroby a promítly se do módy, stavebnictví, umění i výroby užitných předmětů, tedy i keramiky. Do závodů přicházeli mladí návrháři, kteří často úplně měnili výrobní program. Keramika v té době podle Martínkové navíc v bytech měla úlohu užitnou i okrasnou.
"Ozdobné keramické předměty navrhovali v této době nejlepší návrháři, kteří využili možnosti vyzkoušet si realizaci přímo v provozech závodů a dílen, jejich zájem se poté v 70. letech přesunul k realizacím v architektuře, kde vytvářeli keramické stěny, fontány, květníky, reliéfy na fasádách domů. To vše se na Plzeňsku částečně dochovalo do dnešních dní," dodala.
Výstava Umělecká keramika na Plzeňsku 1950 - 1970 potrvá ve výstavním sále 2 do 6. září.