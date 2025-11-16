Zastřelení myslivce na Tachovsku řeší policie jako nedbalost, muž byl na místě mrtvý

Tragický výstřel zazněl kolem 16. hodiny. „Došlo ke střelnému zranění 67letého muže, také účastníka honu. Poškozený na následky zranění na místě zemřel. Provedené dechové zkoušky i testy na zjištění jiných návykových látek byly u přítomných osob negativní,“ uvedla v neděli dopoledne policejní mluvčí Iva Vršecká.
Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Luboš Bouček v sobotu večer řekl, že po nahlášení nešťastné události na místo okamžitě zamířily jejich výjezdové skupiny. „Při bližším ohledání na místě bylo u muže zjištěno poranění neslučitelné se životem a náš lékař konstatoval exitus,“ uvedl Bouček.
Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega
Kriminalisté nařídili soudní pitvu zemřelého. „Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Veškerými okolnostmi události se dále zabývají,“ doplnila policistka Vršecká.
Každý rok dochází v České republice k několika podobným tragickým událostem. Účastníkům honů jsou na začátcích akcí pravidelně připomínaná veškerá bezpečnostní pravidla včetně toho, že vystřelit smějí pouze do prostoru, kde nejsou lidé a to jen v případě, kdy si jsou jistí, že cílí na lovnou zvěř. Kvůli bezpečnosti musejí mít všichni zúčastnění na sobě reflexní prvky.