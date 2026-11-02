Zastupitelé Rokycan zvolili starostou lídra Rokycanských patriotů Tomáše Radu

Starostou třetího největšího města Plzeňského kraje, čtrnáctitisícových Rokycan, se stal šedesátiletý lídr Rokycanských patriotů Tomáš Rada. Na dnešním ustavujícím jednání zastupitelstva dostal ve veřejné volbě 15 z 21 hlasů, šest bylo proti. Neměl žádného protikandidáta. Rada byl starostou v předchozím volebním období, předtím byl dvě volební období místostarostou.
Místostarostou se rovněž na druhé volební období stal devětatřicetiletý Jiří Sýkora (ANO). I on dostal 15 hlasů, šest opozičních zastupitelů bylo proti. Ani na funkci místostarosty nebyl žádný protikandidát.
Po zářijových volbách se vítězní Rokycanští patrioti dohodli na koalici s ANO a dvěma místními uskupeními Naše Rokycany a Pro Rokycany - zdraví a sport. Dohromady mají v zastupitelstvu 15 z 21 mandátů.
Dosud radnici vedla koalice Rokycanských patriotů, ANO a uskupení Pro naše Rokycany, měla 13 zastupitelů. Současná koalice je tedy obměnou dosavadní, jen k ní přibyla strana Naše Rokycany. V opozici jsou Společně změníme Rokycany (ODS, TOP 09, nezávislí kandidáti) a Nezávislí, v nichž kandidovali na prvních místech někdejší starosta a někdejší místostarosta z let 2014 až 2022.
Starosta i místostarosta budou funkci vykonávat jako uvolnění, tedy za plný plat. Zastupitelé rovněž zvolili pět zbývajících členů rady. Dva jsou za Rokycanské patrioty a po jednom za ANO, za Naše Rokycany a za uskupení Pro Rokycany - zdraví a sport.
Rokycanští patrioti získali ve volbách 32,66 procenta hlasů a osm mandátů. Oproti minulým volbám, které rovněž vyhráli, si polepšili o dvě křesla. Druhé ANO má čtyři mandáty, třetí Nezávislí tři, stejně jako čtvrtí Společně změníme Rokycany, dva zastupitele mají Naše Rokycany a šesté skončilo uskupení Pro Rokycany s jedním mandátem. Dvě strany se do zastupitelstva nedostaly.
Hlavními úkoly Rokycan bude dokončení přestavby sokolovny na kulturní, komunitní a společenské centrum s rozpočtem přes půl miliardy korun, která začala loni. Dalšími velkými investicemi je stavba tělocvičny pro základní školu a dokončení rekonstrukce základní školy na Jižním Předměstí a čistírny odpadních vod.
Město také chystá zavedení nového systému parkování v centru i v obytných částech. Rokycany zatím nemají placené parkovací zóny. Projekt počítá se zónovým a rezidenčním parkováním. Na dvou pozemcích v docházkové vzdálenosti od centra vzniknou parkoviště pro řidiče, kteří nesplní podmínky rezidenčního parkování. "Myslím si, že do dvou let bychom to mohli spustit," odhadl starosta. Rokycany také čeká stavba nového zimního stadionu, protože současný je už podle starosty zastaralý. Město bude hledat strategického partnera. "Je to otázka osmi až deseti let, kdy musíme mít nový stadion," řekl Rada.
Rokycany měly pro letošní rok schválený rozpočet s příjmy 505,44 milionu korun a s výdaji 802,7 milionu korun. Po úpravě je to necelých 600 milionů na příjmové stránce a kolem 1,1 miliardy na výdajích, řekl Rada. Schodek pokrývají vlastní zdroje.