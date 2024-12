Opilec s nožem hledal své nabourané auto, policie u něj našla zbraně a 200 nábojů

Policisté vyjížděli k nehodě seatu do malé obce na Domažlicku časně ráno v neděli 15. prosince. Když přijeli na místo, nikdo v autě ani u něj nebyl.

„Po projetí mírné pravotočivé zatáčky řidič přejel z dosud neznámých příčin do protisměru a následně mimo komunikaci, kde čelně narazil do zaparkovaného vozidla volkswagen a také do dopravní značky,“ popsala kolizi policejní mluvčí Iva Vršecká.

Dopravní policisté nabourané auto zajistili. O pár hodin později jim volal oznamovatel, že se na místě nehody pohybuje muž, který je zřejmě opilý, má u sebe nůž, křičí a hledá své auto.

Na místo se proto ihned rozjelo několik policejních hlídek včetně psovoda, ale nikoho už nenašli. Díky oznamovateli ale zjistili, o koho jde a vyrazili za řidičem domů.

Ten hlídce otevřel a na výzvu policistů vydal nůž, který měl v pouzdru za opaskem. „Na otázku, zda má u sebe nějakou zbraň, odpověděl, že u sebe ne, ale v domě ano. Následně se dostavila majitelka domu, která uvedla, že příbuzný jí hlídá nemovitost, když tam není,“ pokračuje mluvčí.

Policistům pak předala 22 zbraní a 199 nábojů. Muž s policisty spolupracoval. Hlídka nezjistila, že by někomu vyhrožoval nebo někoho ohrozil. Policistům pak vydal další zbraň, kterou měl doma ve Staňkově.

Zkoušku na alkohol měl pozitivní, nadýchal 3,19 promile.

Případ si převzali domažličtí kriminalisté a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nedovoleného ozbrojování. Jaké zbraně muž doma přechovával policisté neupřesnili s tín, že to je předmětem dalšího šetření.