Náhrdelník ze psích zubů a mušlí. Mohyla ukrývala hrob významné pravěké ženy

Valentýna Bílá
  8:52aktualizováno  8:52
Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni objevili pod horou Říp hrob významné ženy z období pravěku. Že měla výjimečné společenské postavení, dokazují artefakty, které u ní vědci našli. Pohřební mohylu datují do doby 2 900 až 2 500 let před Kristem.
Archeologové ze ZČU v Plzni odkryly pod horou Říp mohylu významné pravěké ženy....

Archeologové ze ZČU v Plzni odkryly pod horou Říp mohylu významné pravěké ženy. U sebe měla například stovky plochých korálků vyřezaných z mušlí. | foto: ZČU Plzeň

Archeologové ze ZČU v Plzni odkryly pod horou Říp mohylu významné pravěké ženy.
Petr Krištuf, vedoucí výzkumu, ukazuje kamennou čepel nalezenou u hrobu...
Archeologové ze ZČU v Plzni odkryly pod horou Říp mohylu významné pravěké ženy....
Vědci našli u Řípu unikátní mohylu.
20 fotografií

Kruhovou pohřební mohylu objevili archeologové z Fakulty filozofické Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni u obce Račiněves na Litoměřicku. Měla v průměru osm metrů a pod navršenou zeminou se ukrýval takzvaný bohatý pohřeb pravěké ženy.

Vědci ho datují do doby 2 900 až 2 500 let před Kristem. „V této době existovala velmi přísná pravidla pohřbívání. Víme, že muži byli pohřbíváni na pravém boku hlavou k západu, zatímco ženy na levém boku hlavou k východu,“ vysvětlil vedoucí výzkumu Petr Krištuf z katedry archeologie.

Vědci našli u Řípu unikátní mohylu, v jejím nitru objevili další stavbu

Pravěká žena byla vybavená nejen keramickou amforou a kamennou čepelí, ale především bohatým náhrdelníkem, který byl tvořen několika šňůrami provrtaných psích zubů a stovkami plochých korálků vyřezaných z mušlí. Součástí byla i měděná spirála.

„Honosné náhrdelníky se v této době objevují vzácně, stejně jako měděné artefakty. Jsou proto dokladem, že pohřbená žena měla vysoké společenské postavení. To je ještě podtrženo nákladností mohylové konstrukce,“ přiblížil význam nálezu Petr Krištuf.

Archeologové ze ZČU v Plzni odkryly pod horou Říp mohylu významné pravěké ženy. U sebe měla například stovky plochých korálků vyřezaných z mušlí.
Archeologové ze ZČU v Plzni odkryly pod horou Říp mohylu významné pravěké ženy.
Petr Krištuf, vedoucí výzkumu, ukazuje kamennou čepel nalezenou u hrobu významné ženy u obce Račiněves.
Archeologové ze ZČU v Plzni odkryly pod horou Říp mohylu významné pravěké ženy. Veřejnost se s tímto výjimečným objevem mohla na vlastní oči seznámit.
20 fotografií

Okolí hory Říp je v hledáčku archeologů ze ZČU už několik let. Zkoumají zde nejstarší pohřební monumenty, které před 6 tisíci lety tvořily charakter zdejší krajiny.

Mohyla pravěké ženy leží jen několik desítek metrů od jiné dlouhé mohyly, kterou stejný tým prozkoumal před třemi lety a která ukrývala unikátní dřevěnou svatyni a výjimečný pohřeb lukostřelce z období asi 3 900 až 3 700 let před Kristem.

„Aktuální výzkum v Račiněvsi nám ukazuje, že v okolí Řípu se v pravěku vyskytovala místa, která byla vnímána lidmi zcela odlišně než dnes. Jednalo se o posvátná místa, která sloužila k uctívání předků ne jednu nebo několik generací, ale pravděpodobně několik tisíc let. Naše výzkumy ukazují, že na těchto místech byly pohřbíváni především významní členové tehdejší komunity,“ uzavřel Krištuf.

Archeologové našli u Řípu unikátní mohylu (8. 8. 2022)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Nejlepší půlrok v historii. Počty turistů na jihu Čech lámou rekordy

Ve druhém čtvrtletí roku se na jihu Čech ubytovalo téměř půl milionu hostů. Meziroční nárůst je více než osm procent. Stoupaly také údaje o návštěvnosti regionu cizinci. Zájem je hlavně ze sousedních...

17. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Náhrdelník ze psích zubů a mušlí. Mohyla ukrývala hrob významné pravěké ženy

Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni objevili pod horou Říp hrob významné ženy z období pravěku. Že měla výjimečné společenské postavení, dokazují artefakty, které u ní vědci našli....

17. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Bike park v Mladých Bukách přidal dva traily, cílí na zdatnější jezdce

V zimě svahy Pekelského vrchu sjíždějí lyžaři, v létě se kopec stává čím dál populárnější adresou pro horské cyklisty. Dvě základní trasy bike park v Mladých Bukách na Trutnovsku otevřel loni, letos...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Chcete kanalizaci? Zaplaťte 100 tisíc. Senioři na Českolipsku na to však nemají

Lidé na Starých Ladech v České Lípě musejí přispět sto tisíc korun na vybudování kanalizace. Jinak hrozí, že se celý projekt zastaví. Pro některé místní je však částka příliš vysoká. Jestli ji...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Nechci z Terezína jen symbol minulosti, ale tolik nás toho brzdí, říká starosta

Do Terezína na Litoměřicku tečou po letech devastace první miliony na záchranu cenných staveb. Dobrá zpráva. Ale Terezín, město s výjimečnou historií a pevnostní architekturou, chce být víc než...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Záchranka bude mít v Odrách novou stanici, do současné se nevejdou větší vozy

Do tří let by měli mít zdravotní záchranáři v Odrách na Novojičínsku novou výjezdovou stanici. Stávající základna již nevyhovuje a není možná ani její přestavba. Kraj, který bude investorem stavby,...

17. srpna 2025  7:22,  aktualizováno  7:22

Ochrana před překotnou výstavbou. Prvorepubliková vilová kolonie Cibulky má šanci stát se památkou

Ministerstvo kultury navrhuje prohlásit vilovou kolonii Cibulky v Košířích z poloviny dvacátých let minulého století za památkovou zónu. S tím souhlasí i vedení Prahy 5, které zároveň žádá, aby...

17. srpna 2025  6:56

Bagry a výkopy žábě nevadí. Mezi pavilony nemocnice žije ohrožená ropucha zelená

Přestože je Fakultní nemocnice Olomouc již pár měsíců místem čilého stavebního ruchu, svůj prostor si tam vydobyla i příroda. A odborníky opět překvapila. Mezi nemocničními pavilony totiž přežívá a...

17. srpna 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Požár v Ostravě si vyžádal tři zraněné, 20 lidí muselo opustit domov

Tři lidé se zranili dnes večer při požáru bytu v domě v Ostravě-Přívoze. Do bezpečí je vyvedli v dýchacích maskách hasiči. Dalších 17 lidí opustilo své domovy...

16. srpna 2025  22:48,  aktualizováno  22:48

Část programu mezinárodního festivalu Flašinet žije! jsem zachytila na Kampě.

vydáno 16. srpna 2025  22:03

V Duchcově vzplanula střecha domu, hasiči evakuovali lidi po žebříku

Požár střechy třípatrového bytového domu v Duchcově na Teplicku se už nešíří. Hasiči evakuovali 11 lidí, část z okolních domů, a dva zachránili pomocí žebříku ze střechy sousední budovy. Na místě...

16. srpna 2025  21:52,  aktualizováno  22:02

Muž v Kněžmostě se dnes při práci popálil o horký plast na 40 procentech těla

V jedné z firem v Kněžmostě na Mladoboleslavsku dnes utrpěl muž při práci popáleniny na 40 procentech těla. Popálil se kusem horkého plastu. Záchranáři ho...

16. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.