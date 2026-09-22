ZČU chce znovu vést matematik Miroslav Lávička, je jediným kandidátem na rektora

Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU) chce znovu vést pětapadesátiletý matematik Miroslav Lávička. Je jediným kandidátem na rektora. Předsednictvo akademického senátu univerzity obdrželo osm návrhů, všechny na současného rektora. Lávička je ve funkci od března 2023, mandát mu má skončit v únoru 2027, řekla ČTK mluvčí ZČU Andrea Čandová.
Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta na rektora skončila v pondělí o půlnoci. Předsednictvo senátu stanoví na začátku října termín prvního kola volby. Rektora volí "velký" akademický senát univerzity s 59 členy, jimiž jsou zaměstnanci i studenti vysoké školy v poměru 39 ku 20. Pro kandidáta se podle mluvčí musí vyslovit 30 senátorů, nehledě na počet přítomných.
"Pro akademickou obec bude důležitou součástí také představení programu kandidáta, které plánujeme ještě do konce října. Volba kandidáta na rektora se uskuteční zřejmě v průběhu listopadu," řekl šéf senátu Pavel Karban. Nové čtyřleté funkční období začíná 1. března 2027.
"Za poslední čtyři roky jsme na Západočeské univerzitě zahájili řadu kroků, které je potřeba dotáhnout. Zároveň nás čeká období dalších významných změn, včetně těch, které může přinést připravovaný nový zákon o vysokých školách. O další mandát se ucházím také proto, abychom na ně univerzitu dobře připravili," uvedl dnes Lávička.
ZČU vydala za poslední čtyři roky i s dotacemi víc než miliardu korun do renovací a úprav budov, ale i do poslucháren a učeben. Jediná veřejná vysoká škola v Plzeňském a Karlovarském kraji zvýšila za čtyři roky počet studentů o 2000 na 13.000 a letos se přiblíží ke 14.000.