Plzeň a Západočeská univerzita (ZČU) chtějí v září podepsat memorandum o společném postupu při městských stavbách sportovní haly až za 700 milionů Kč a krytého bazénu asi za půl miliardy. Město je chce vybudovat z obou stran fakulty aplikovaných věd (FAV), asi 100 metrů od ní, vedle areálu kampusu v Plzni na Borech. ČTK to řekli plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO) a rektor ZČU Miroslav Lávička.
ZČU chce podle rektora hlavně ochránit velmi citlivé a drahé přístroje vědců před hlukem a vibracemi ze stavby i provozu sportovišť a dopravy k nim. Nechce také přijít o parkovací místa. V kampusu jich má 650 a při výuce jsou všechna obsazená, naopak potřebuje jejich počet zvýšit, protože jí roste počet studentů, zjistila ČTK.
"Chceme memorandum podepsat co nejdříve. Univerzita nebrání ani stavbě haly, ani bazénu. Věříme, že budou prospěšné pro výuku a volný čas našich studentů i zaměstnanců," uvedl Lávička. Na podmínkách stavby haly se obě strany shodly už dříve. Má stát jen na pozemcích města, zatímco parkoviště i příjezdová komunikace k bazénu využijí také pozemky univerzity. O podmínkách stavby bazénu jednaly obě strany delší dobu. A to kvůli hluku a vibracím, ale i majetkoprávním vztahům k pozemkům ZČU.
"Dohodli jsme se panem rektorem, že uzavřeme memorandum na stavbu bazénu pravděpodobně během září, už se připravuje. Částí parkovací kapacity u haly vypomůžeme univerzitě tak, aby tam mohla parkovat. Takže o tom teď běží intenzivní komunikace," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). Podle něj si budou obě strany s parkováním pomáhat, což bude definované v memorandu.
"Na halu dokončujeme výběrové řízení na zhotovitele, běží lhůty na odvolání. Do tří týdnů vyhlásíme vítěze, hned uzavřeme smlouvu a zahájíme realizaci," řekl primátor Zarzycký. Kvůli tomu, že tendr ještě není dokončený, neuvedl vítěznou cenu. Dodal ale, že rozpočtovanou a přijatelnou cenu stavby účastníci soutěže naplnili. Zahájení stavby bazénu lze podle něj předpokládat už příští rok, kdy by mělo být jeho financování zahrnuto v rozpočtu. "Budeme se pohybovat kolem půl miliardy korun bez DPH," uvedl.
Podle rektora se obě strany jednoznačně shodly na požadavcích ZČU , které se týkají opatření proti hluku a vibrací během stavby i provozu, aby byl ochráněn precizní univerzitní výzkum. "Tedy že to bude probíhat v součinnosti s námi a že se budou dělat harmonogramy, kdy se bude stavět a kdy my budeme měřit," řekl. Lávička řekl, že ZČU dostala v květnu studii vibrací a hluku, kterou už připomínkovala. "Známe vzájemné požadavky a směřuje to k tomu, že se domluvíme," uvedl.
Podle rektora nemůže ZČU žádná parkovací místa ztratit, naopak musí vytvořit nová. Kvestorka Martina Větrovská uvedla, že se plánuje výstavba parkovacího domu na pozemcích univerzity. "Oslovují nás firmy na Borských polích, že jejich zaměstnanci nemají kde parkovat, takže je ve hře i spolupráce s firmami, že by se podílely na té výstavbě a my bychom jim tam pak umožnili parkovat," uvedla. Parkovací dům má být před fakultou designu a umění. "Návrh je na 400 míst s tím, že se dají patra přistavovat postupně podle finančních možností," dodala.