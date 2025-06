Otevření programu chválí Škoda JS. Když uspěje při dostavbě Dukovan, plánuje přijmout 250 nových zaměstnanců.

„Jsme rádi, že se nám podařilo letos akreditaci stihnout,“ sdělil Roman Pechánek z vedení Fakulty elektrotechnické s tím, že fakulta má specializaci Management jaderného inženýrství jako jediná v ČR akreditovanou mezinárodní organizací International Nuclear Management Academy (INMA) sídlící ve Vídni, což je jakási značka kvality.

„Touto značkou se může pochlubit v oblasti studia managementu jaderného inženýrství zatím jen deset technických vysokých škol na světě,“ přiblížil Pechánek s tím, že příprava získání certifikátu trvala fakultě dva roky. „Budeme tedy učit v souladu s tím, jak specializaci učí i jinde na světě,“ poznamenal Pechánek.

„V příštím roce jsme v návaznosti na zájem odhodláni otevřít program také v angličtině a přivítat i zahraniční zájemce,“ sdělil Pechánek. Ti si však budou studium muset platit. „Právě akreditace od INMA může zájem zahraničních studentů zvýšit,“ předpokládá Pechánek.

Motivace? JE Dukovany, ale i trendy Green Dealu

Motivací při tvorbě specializace byla podle Pechánka nejen dostavba Jaderné elektrárny Dukovany, kde budou potřeba odborníci, ale i Zelená dohoda pro Evropu neboli Green Deal. „Chtěli jsme být trochu napřed a jít vstříc moderním trendům v energetice,“ poznamenal Pechánek s připomínkou, že spojení s Green Dealem je logické, když jaderná energetika byla v Evropě zařazená mezi čisté zdroje.

Jaderná energetika má podle Pechánka velkou budoucnost, a to i díky tomu, že je to jedna z cest k energetické soběstačnosti v Evropě. „Francie, Finsko, Polsko, Maďarsko – všechny tyto země podobně jako Česká republika buď staví nové jaderné bloky, nebo připravují jejich výstavbu. Finsko nedávno zprovoznilo reaktor Olkiluoto 3, Francie plánuje výstavbu nových EPR2, Maďarsko staví bloky Paks II a Polsko rozjíždí svůj první jaderný program. I Spojené státy v posledních letech uvedly do provozu nové bloky a plánují rozvoj malých modulárních reaktorů. Také Jižní Korea zůstává jaderně aktivní, a to jak doma, tak jako dodavatel technologií pro zahraničí,“ poznamenal s tím, že tam všude budou moci absolventi studijního programu zaměřeného na jádro zamířit.

Absolventům nové specializace se pracovně otevře celý svět

„V České republice je s otevřenou náručí budou přijímat například v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany, ve společnosti ČEZ, v plzeňské Škodě JS, ale i v jiných zemích, třeba ve Francii, v Polsku, USA či v Jižní Koreji, kde má univerzita nastavenou spolupráci s firmou KHNP, která by měla dodat nové jaderné bloky do Dukovan. Naši studenti mohou vycestovat na stáže nejen do společnosti KHNP v Jižní Koreji, ale i na tamní jaderně zaměřenou univerzitu KINGS (KEPCO International Nuclear Graduate School),“ vysvětlil Pechánek.

Univerzita spolupracuje i s dalšími zahraničními partnery, například ve Francii se studentům otevírají stáže ve firmě EDF nebo u jejích dodavatelů.

Nový obor přivítal generální ředitel Škody JS František Krček: „Jak elektro, tak strojaři vysokoškoláci budou, stejně jako absolventi těchto oborů ze středních škol a učilišť, určitě potřeba. A nejen kvůli dostavbě Dukovan, ale i zapojení do projektu malých modulárních reaktorů SMR, na němž by se měla ŠKODA JS také významněji podílet,“ sdělil.