Vědcům ze ZČU vadí otřesy, nad novým plaveckým areálem visí otazník

Nad projektem stavby nového plaveckého areálu u ZČU na Borských polích v Plzni stále visí otazník. Zhruba před rokem zástupci ZČU přišli s upozorněním, že by zejména doprava spojená s plaveckým areálem mohla ohrozit správné fungování velmi drahých přístrojů vědeckých pracovišť. Po dohodě s architekty předložili návrh, jak projekt upravit. Znamenalo by to ovšem vyšší náklady na stavbu.