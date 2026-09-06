Specialisté ze ZČU od základu vyrobili pomůcku pro rehabilitaci, motor přidali jejich kolegové z Německa. Ten pomáhá s ohýbáním a natahováním kolena a umožňuje přesně nastavit rozsah pohybu.
Zařízení lze přitom využít ve stoje, vsedě i vleže. Právě možnost kontrolovaného pasivního pohybu v různých polohách byla podle řešitelů jedním z nedostatků současné rehabilitační péče.
|
Už žádné vyšetření. Přístroj rozpozná, jestli žena cvičí pánevní dno správně
„Naším cílem je propojit moderní technologie s potřebami pacientů i terapeutů. Velkým přínosem je možnost přesně kontrolovat rozsah pohybu a zároveň pacientovi ulehčit zatížení během cvičení,“ uvedla Rita Firýtová z katedry rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií ZČU.
Součástí pomůcky je také systém, který sleduje mozkovou aktivitu pacienta a jeho soustředění na pohyb. „Pomocí EEG sledujeme, jak se při cvičení mění mozková aktivita a zda se pacient na prováděný pohyb soustředí. K mechanické podpoře kolena přidáváme i informaci o zapojení nervové soustavy, která může do budoucna pomoci lépe přizpůsobit cvičení konkrétnímu pacientovi,“ popsal funkci Roman Mouček z Fakulty aplikovaných věd ZČU.
Na vývoji se za ZČU kromě dvou zmíněných fakult podílely i Fakulta strojní (FST), která vyvinula princip opěr a vytiskla je na 3D tiskárně, a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU), která navrhla funkční design.
|
Plzeňští vědci získali cenu za unikátní čerpadlo, pomůže zdravotníkům
„Výzvou pro nás bylo správně nastavit zatížení exoskeletonu podle váhy pacienta a také navrhnout tvary jednotlivých dílů tak, abychom je mohli dobře vytisknout na 3D tiskárně,“ popsal technologickou náročnost výroby Karel Ráž z FST ZČU.
Zařízení zatím otestovalo 15 zdravých dobrovolníků z řad fyzioterapeutů ze ZČU a zdravotníků z lázní v Bad Kötzting. K pacientům se dostane až po certifikaci.
„Už v této prototypové fázi je jasné, že projekt má potenciál k dalšímu vývoji a k přenesení do praxe. V tuto chvíli hledáme partnery, kteří by s námi spolupracovali na dalším vývoji a případném využití v praxi. Věříme, že máme výrobcům zdravotnických zařízení a kompenzačních pomůcek co nabídnout,“ uzavřel Tomáš Chochole z FDU ZČU.