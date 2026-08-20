ZČU přijímá přihlášky do zimních semestrů desítek kurzů a předmětů pro veřejnost

Autor: ČTK
  17:24aktualizováno  17:24
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) přijímá v srpnu a v září přihlášky do zimních semestrů desítek kurzů a předmětů pro veřejnost všech věkových kategorií. Lidé si mohou vyzkoušet studium, získat novou kvalifikaci, proniknout do archeologie či kvantových výpočtů nebo si po letech splní sen o promoci, řekla ČTK mluvčí ZČU Andrea Čandová.

"Nejblíž klasickému vysokoškolskému studiu je mimořádné studium. Zájemci si vybírají jednotlivé předměty z běžné výuky, navštěvují stejné přednášky jako studenti univerzity a skládají stejné zápočty i zkoušky," uvedla. V zimním semestru mohou vybírat z 80 předmětů zaměřených třeba na psychologii, dějiny umění, jazyky, právo, programovací jazyky nebo matematiku.

Mimořádné studium je podle Čandové placené. Zpravidla jde o několik tisíc korun za semestr podle rozsahu a náročnosti předmětu. "Zájem o kratší, pružnější formy studia je dlouhodobě na vzestupu. Mimořádné studium může být způsob, jak se profesně posunout, naučit se konkrétní dovednosti nebo se seznámit s novinkami v oboru," řekl vedoucí odboru celoživotního a distančního vzdělávání ZČU Jan Topinka.

Praktičtěji zaměřené je podle něj na řadě fakult celoživotní vzdělávání, které vyučující připravují na míru pro odbornou veřejnost. "Kurzy reagují především na potřeby profesní praxe," uvedl. Fakulta pedagogická nabízí kvalifikační vzdělávání pro budoucí i současné učitele, Fakulta strojní třeba kurzy zaměřené na výkresovou dokumentaci a energetické systémy. Na některých mohou získat mikrocertifikát - mezinárodně uznávané osvědčení doplněné o kredity, které lze využít při dalším studiu - v zimním semestru třeba na fyzikálních základech kvantových výpočtů, metodách dokumentace v archeologii nebo na managementu historického dědictví.

Od podzimu začíná na ZČU Dětská univerzita Fakulty pedagogické a Dětská technická univerzita Fakulty strojní, které seznamují žáky základních škol s vědou a vysokoškolským prostředím v pravidelné odpolední výuce. "Pro středoškoláky je pak určena UniTEEN, která umožňuje poznat univerzitu ještě před podáním přihlášky. Bude v letním semestru," uvedla mluvčí.

Univerzita třetího věku (U3V) nabízí lidem ve starobním důchodu nebo s třetím stupněm invalidity možnost navštěvovat předměty i absolvování celého dvouletého až tříletého studia zakončeného promocí. "Kromě nových znalostí přináší prostor pro setkávání a aktivní trávení volného času. Toho si posluchači cení nejvíce. V posledních letech nám chodí přes 2500 přihlášek," řekla Markéta Brůžková z U3V.

Přihlášky do mimořádného a celoživotního studia už jsou otevřené. Univerzita třetího věku spouští on-line registrace do kurzů od pátku. Dětské univerzity je otevřou v první polovině září. Kompletní nabídku kurzů, termíny i podmínky jsou na webu.

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