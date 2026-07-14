ZČU připravuje v Plzni stavbu centra pro výzkum kvantových technologií

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) chystá v kampusu na Borských polích centrum pro výzkum kvantových a polovodičových technologií, umělé inteligence (AI) a moderní energetiky. Přijde zhruba za jednu miliardu Kč. Do centra multioborového výzkumu se přesune univerzitní výzkumné středisko Nové technologie (NTC), které sídlí v pronajatých prostorách mimo kampus. Nové laboratoře bude využívat více fakult, nejen NTC a "strojaři", ale také fakulty aplikovaných věd, elektrotechnická i designu a umění, které spolu kooperují. Aby to bylo takové společné pracoviště, řekl ČTK rektor ZČU Miroslav Lávička.
Nové centrum vyroste mezi fakultami elektrotechnickou a designu a umění. "Máme územní rozhodnutí a řešíme zadání dokumentace pro stavební povolení. Klíčové ale bude sehnat zdroje," uvedla kvestorka Martina Větrovská. Podle rektora půjde o vícezdrojové financování, část dá ZČU. Budeme hledat příležitosti na úrovni státu, ale nebráníme se tomu, když pomůže kraj, město nebo soukromé firmy," uvedl. NTC už se výrazně orientuje na kvantové technologie a výpočty, což je jeden z pilířů strategického výzkumu státu spolu s AI, čipy a polovodiči. "Takže věřím, že se nám podaří peníze sehnat. Začneme na tom pracovat hned po získání povolení ke stavbě," řekl Lávička.
Podle rektora je to obrovská šance pro Plzeň, která se může stát významným hráčem ve výzkumu. "Svět se připravuje na kvantové šifrování (neprolomitelnou ochranu dat). Opravdu se na to musíme jako stát velmi rychle nachystat," uvedl.
Kvantové technologie podle prorektora Jana Váněho otevírají pro ČR jedinečnou příležitost. "Skvěle na tom pracuje Ostrava a u nás Petr Kavalíř, který je zmocněncem pro kvantové technologie při Radě vlády pro vědu a výzkum. Stejně jako u polovodičů promlouváme do mezioborové politiky a do uzavírání dohod," uvedl.
ZČU podle Váněho nastoluje témata a vymýšlí. "Ale když nám podporu nedá město a kraj, tak to tak rychle nepůjde. Dominantně podporu ekonomickou a politickou," řekl. Ukázková byla podle něj politická pomoc kraje při přihlašování regionu do polovodičových asociací.
"Na univerzitách se dnes hraje o to, aby měly co nejprestižnější vědecké projekty, takzvané ERC. O tyto granty se žádá u Evropské výzkumné rady. A k tomu potřebujete přitáhnout nejlepší vědce ze světa," řekl rektor. NTC má už teď hodně zahraničních vědců, jejichž počty chce zvýšit. ZČU už řeší jeden ERC projekt a jeden ERC CZ, na nějž na evropské platformě nezbyly peníze, ale financuje ho ČR. "Dva takové projekty na univerzitu naší velikosti jsou skvělé. A děláme maximum, abychom měli další," dodal Lávička.