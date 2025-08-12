ZČU prodala bývalé ředitelství Škodovky, má se zrekonstruovat pro studenty

Petr Ježek
  16:12
Západočeská univerzita prodala budovu bývalého ředitelství Škodovky v Plzni. Za 190 milionů korun ji získala firma LABEST Consulting, jejímž jednatelem je Petr Štrunc, kdysi jeden z nejvlivnějších členů ODS v Plzni. Firma slíbila, že objekt zrekonstruuje na ubytování pro studenty. S přestavbou chce začít ještě letos.
Budova bývalého ředitelství Škody Plzeň v Tylově ulici v Plzni je na prodej. (29. 8. 2022) | foto: Petr Eret, MAFRA

Velké plány měla Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni s budovou bývalého ředitelství Škodovky v Tylově ulici, když ji v roce 2009 kupovala za 189 milionů korun. Chtěla do ní sestěhovat Filozofickou fakultu a Fakultu zdravotnických studií. Jenže obří objekt nakonec příliš nevyužívali a poslední roky byl už prázdný.

Univerzita objekt prodala za 190 milionů korun, informovala v úterý mluvčí ZČU v Plzni Andrea Čandová. V roce 2022 chtěla objekt prodat za 160 milionů.

„O objekt, který byl dlouhodobě nevyužívaný, projevili zájem dva vážní zájemci. Univerzita nakonec zvolila pro ni výhodnější nabídku. Nový majitel deklaroval zájem vytvořit v budově ubytování pro studující,“ řekla Čandová.

Novým majitelem se podle vyjádření univerzity stává firma LABEST Consulting, s. r. o. Ta uvedla, že plánuje objekt rekonstruovat na ubytování pro studenty.

ZČU prodává bývalé ředitelství Škodovky, v nabídce je za 160 milionů

Podle obchodního rejstříku firma vznikla v roce 2004 ze společnosti Triada Gastro. Sídlo má v Plzni, jejím jednatelem je od roku 2016 Petr Štrunc. Ten byl do roku 2013 jedním z nejvlivnějších místních členů ODS v Plzni, potom stranu opustil. Vysvětloval to byznysem v oblasti nemovitostí.

Štrunc figuruje v desítkách firem. V roce 2012 mimo jiné koupil plzeňské obchodní centrum Galerie Slovany.

Petr Štrunc dnes řekl, že na studentské bydlení chce postupně přestavět celou budovu bývalého ředitelství Škodovky. „K bydlení by měla sloužit všechna podlaží, mohlo by tam bydlet kolem 800 studentů. V polosklepních prostorách plánujeme fitness, studentský klub, studovny. Přestavovat budeme po etapách, prvních 300 studentů by se tam mohlo stěhovat už v průběhu příštího roku,“ odhadl Štrunc.

Pokračoval, že nový dům pro studenty právě dokončili v plzeňské části Doudlevce. „Tam je 150 bytových jednotek, bydlet tam může až 300 studentů. Jsou to byty 1KK s kuchyňskou, sprchovým koutem, toaletou, umyvadlem a dvěma postelemi, v zázemí je klub a jídelna. Je to v menším to, co plánujeme ve Škodovce,“ shrnul pro iDNES.cz Petr Štrunc.

V budově bývalého ředitelství Škodovky několik let sídlila fakulta zdravotnických studií, krátce tam našla zázemí i ekonomická fakulta. Od roku roku 2017 je ale obří kancelářská budova prázdná.

Peníze půjdou do strategického rozvoje univerzity

Univerzita se ji v posledních letech snažila prodávat opakovaně. „Budovu jsme nabízeli k prodeji již v minulosti, ale žádná z dřívějších nabídek nesplňovala naše podmínky a očekávání. Teprve když naši noví transakční poradci začali aktivně jednat s možnými investory, objevila se nabídka, která pro nás byla ekonomicky i z hlediska dalších podmínek přijatelná,“ vysvětlil rektor ZČU Miroslav Lávička.

K záměru prodeje přijal kladné stanovisko Akademický senát ZČU a rovněž Správní rada ZČU prodej odsouhlasila. Peníze nabyté prodejem plánuje univerzita investovat do dalšího strategického rozvoje ZČU. Konkrétní projekty zatím veřejné nejsou.

Univerzita budovu držela od roku 2010. V posledních letech byla prázdná, přesto však její provozní náklady dosahovaly téměř dvou milionů korun ročně. „Museli jsme se chovat jako řádný hospodář, ale nutné investice by byly obrovské a návratnost nulová. Proto bylo nutné přistoupit k prodeji,“ dodala kvestorka ZČU Martina Větrovská.

Škoda holding budovu svého ředitelství opravila v roce 1996. V době, kdy v ní bylo generální ředitelství průmyslového podniku, se na střeše otáčelo velké logo. Když v únoru 1999 dozorčí rada odvolala z pozice generálního ředitele škodovky Lubomíra Soudka, logo se tehdy zastavilo.

3. září 2022

