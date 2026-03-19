ZČU uspořádala poprvé veletrh práce ve zdravotnictví, přijelo přes 20 nemocnic

Západočeská univerzita (ZČU) dnes poprvé uspořádala Veletrh pracovních příležitostí ve zdravotnictví. Přijelo přes 20 nemocnic, léčeben, hospiců a dalších zdravotnických zařízení z celé ČR. V Česku podle nich chybí tisíce zdravotních sester. O práci a praxe se dnes zajímaly stovky studentů zdravotnických oborů z Plzeňského kraje, zjistila ČTK.
I když společenská prestiž zdravotních sester a dalšího středního personálu po pandemii covidu hodně vzrostla, tak problémem podle vystavovatelů je, že hodně absolventů nakonec do zdravotnických zařízení nenastoupí a jdou mimo obor. A to i přesto že jejich platy se za deset let zvýšily minimálně na dvojnásobek a přibyly další benefity včetně příspěvků na bydlení.
"Roste zájem jednak studentů a jednak samozřejmě zaměstnavatelů. Dnes máme přes 1000 studujících, což je zhruba o 100 víc proti loňsku," řekl děkan Fakulty zdravotnických studií (FZS) ZČU Jiří Frei. Nejvíc, přes 300, jich je na oboru všeobecná sestra. Druhý v pořadí je studijní program fyzioterapie, kde máme teď přes 170 studujících," uvedl.
Podle děkana se mohou do 31. března stále hlásit zájemci o studium všeobecného ošetřovatelství, fyzioterapie, záchranářství, radiologie a ergoterapie. "Dá říct, že všichni naši absolventi, pokud chtějí pracovat, tak mají stoprocentní jistotu, že nebudou nezaměstnaní," uvedl. Zájem podle děkana trvale roste, protože mladí si uvědomují, že jde o obor, kde práci vždycky najdou, a jdou za moderními technologiemi, které se ve zdravotnictví enormně vyvíjejí. "Doopravdy je to baví a vidí v tom budoucnost," řekl.
Karlovarská krajská nemocnice, která v Karlových Varech a Chebu zaměstnává 2500 lidí, by potřebovala do 50 pracovníků nelékařského personálu. "Jsme žádané pracoviště praxí pro 400 nelékařských zdravotnických oborů ročně. Pracovat k nám pak ale přijdou 'jen' menší jednotky procent absolventů. Bohužel se potýkáme s odlivem studentů z Karlovarského kraje," řekla personalistka Renáta Mazelová. Podle ní je po pandemii covidu práce všeobecné sestry výrazně atraktivnější i díky vyšší společenské prestiži.
Nemocnice, stejně jako ostatní vystavovatelé, nabízejí hodně zaměstnaneckých benefitů včetně příspěvků na bydlení a více než dvojnásobné platy proti roku 2016. Velkou výhodou toho povolání je, že ho umělá inteligence nikdy nenahradí, řekla Edita Krňoulová z plzeňské Mulačovy nemocnice.
"Je vyšší zájem o všechny zdravotnické obory. Hodně k tomu přispělo období covidu, kdy občané v celé zemi zaznamenali nezbytnost zdravotníků a jejich nasazení. Ale je také potřeba, aby poté, co dostudují, šli do praxe. S tím stále bojujeme," uvedla Radka Lorencová, manažerka kvality nemocnic následné péče v Plané na Tachovsku a v Horažďovicích na Klatovsku. Ještě větším problémem je podle ní sehnat zdravotní sestry pro léčebny dlouhodobě nemocných a seniorské domy.