ZČU v Plzni spustila nové dohledové centrum pro krizové situace

Na střelbu, křik nebo jiné neobvyklé události a potenciálně nebezpečné situace dokáže reagovat nové dohledové centrum Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Propojuje kamerový systém, zvukové detektory a rychlou datovou síť. Systém umí upozornit pracovníky bezpečnostního velínu, kteří mohou podle závažnosti události kontaktovat policii, hasiče nebo záchranáře, řekla dnes ČTK mluvčí ZČU Andrea Čandová.
Nový velín představila univerzita dnes. Na podzim chce ZČU instalovat kamery, na některých fakultách už jsou připravená nová zvuková čidla napojená na velín. Rychlá datová síť umožní informace o situaci předávat i prostřednictvím mobilních zařízení. Univerzita navíc zavedla novou telefonní linku přímo na velín. "Celkové náklady se blíží pěti milionům korun, přičemž necelé čtyři miliony pokryla dotace z Národního plánu obnovy," uvedla kvestorka Martina Větrovská.
Na univerzitě, kam se příští týden vrátí v novém akademickém roce přes 13.000 studujících a 2500 zaměstnanců, dosud neexistovalo jedno bezpečnostní středisko. Za bezpečnost budov zodpovídali pracovníci vrátnice. Nový velín sice vznikl v budově Fakulty strojní, na obrazovkách tam ale bezpečnostní pracovníci vidí i záznamy a události z budov, které univerzita využívá v centru města. "Předvídat každou mimořádnou situaci není možné, můžeme ale udělat maximum pro to, abychom na ně dokázali co nejrychleji a správně reagovat," řekl rektor Miroslav Lávička.
Systém funguje nepřetržitě. Přes den jej obsluhují zaměstnanci ZČU, v noci bezpečnostní agentura. "K bezpečnostním řešením jsme přistupovali nejen z hlediska technologického, nýbrž i z hlediska respektu k soukromí studentů a zaměstnanců, a to tak, aby nedocházelo k omezování běžného života na univerzitě," uvedl vedoucí odboru bezpečnosti ZČU Jan Blahož.
Od loňského roku používá univerzita systém hromadného varování osob KISS, díky kterému může rozesílat hromadné SMS zprávy, upozornění do aplikace ZČU i hlasová volání přímo do mobilních telefonů studujících i zaměstnaných. "S novým akademickým rokem proto znovu upozorňujeme zejména nově příchozí studenty, aby zaregistrovali své číslo v Portálu ZČU. K rozesílání zpráv z KISS je totiž potřeba udělit souhlas s použitím telefonního čísla," dodal Blahož.