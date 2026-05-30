Už žádné vyšetření. Přístroj rozpozná, jestli žena cvičí pánevní dno správně

Valentýna Bílá
  7:52aktualizováno  7:52
Vědci z Plzně a německého Regensburgu spojili síly a vymysleli systém, který ženám pomůže správně cvičit pánevní dno doma. Vyhnou se tak nutnosti invazivních vyšetření. Zařízení dokáže pomocí senzorů rozpoznat, zda jeho uživatelka zapojuje správné svaly. Technologie nyní míří k patentové ochraně a vývojáři hledají investora, který by jim novinku pomohl uvést na trh.
Podle statistik se až 40 procent žen během svého života potýká s poruchami pánevního dna. Řada z nich netuší, jak správně cvičit svaly, které mohou předejít jednat inkontinenci, ale také bolestem nebo komplikacím po porodu.

„Jako prevence porodního poranění a těchto poruch se velmi dobře uplatňuje posilování svalů pánevního dna. Bohužel, přibližně jedna pětina žen není schopna kontrakce pánevního dna, přestože je přesvědčena, že svaly stahuje správně,“ řekl urogynekolog Zdeněk Rušavý z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.

Výzkumný tým z Plzně a bavorského Regensburgu už zařízení otestoval na 23 dobrovolnicích a výsledky testu porovnal s lékařským ultrazvukem.

„Výsledky nám potvrdily vysokou spolehlivost. Přístroj dokáže u uživatelky jednoznačně poznat vědomou a správně provedenou kontrakci. Získali jsme tak objektivní a přesná data, která doposud v domácích podmínkách nebylo možné měřit,“ informovala biomechanička Hana Čechová z výzkumného centra Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni.

Novinka je určena ženám od 18 do 45 let

Zařízení je určené především ženám mezi 18 a 45 lety. „Dokáže přesně poznat pohyb kostrče a oblasti intimních partií a kontrolovat, zda žena správně aktivuje pánevní dno, nebo zda si pomáhá břišními svaly. Momentálně vyvíjíme mobilní aplikaci, která bude dávat uživatelce okamžitou zpětnou vazbu, zda cvičení provádí správně,“ vysvětlil hlavní technický řešitel projektu Jan Vychytil z výzkumného centra.

Lékaři i vývojáři věří, že novinka může výrazně pomoct ženám, ale i přetíženému zdravotnictví v česko-bavorském příhraničí, kde je specializovaná péče nerovnoměrně rozložená.

Dosud se vyšetření pánevního dna provádělo skrze pochvu nebo konečník, případně specializovaným zobrazovacím vyšetřením, což bylo pro řadu žen limitující. „Pokud jim dáme do ruky bezpečný, vědecky ověřený a neinvazivní nástroj pro domácí použití, dokážeme předejít rozvoji poruchy u velkého množství z nich,“ věří urogynekolog Rušavý.

Na výsledné podobě zařízení se podíleli i designéři z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Mezinárodní tým teď hledá investora nebo průmyslového partnera, který pomůže převést technologii z laboratoří do běžné praxe, například do preventivních programů, ordinací gynekologů nebo fitness center.

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má Újezd u Sezemic

ilustrační snímek

Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má obec Újezd u Sezemic na Pardubicku, v průměru 35,3 roku. Naopak nejvyšší průměrný věk, 57,1 roku, mají lidé v...

30. května 2026  6:30,  aktualizováno  6:30

Lebka svaté Zdislavy se vrátí do Jablonného, k vidění bude jen pár hodin

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a...

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se v sobotu vrátí do Jablonného v Podještědí. Policisté předají cennou relikvii církvi. Ta ji...

30. května 2026  5:32,  aktualizováno  7:42

Nový šéf Janáčkova festivalu plánuje větší propojení s Ostravou a Evropou

ilustrační snímek

Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (MHFLJ). Letos poprvé bude pod vedením Jana Žemly, který nahradil dlouholetého ředitele...

30. května 2026  5:50,  aktualizováno  5:50

Šup do MHD, motivuje Ostrava placeným stáním i slevou za přesednutí na veřejnou dopravu

Autobus MHD Ostrava.

Za parkování na městském záchytném parkovišti na Hranečníku ve Slezské Ostravě, které bylo dosud zdarma, řidiči musí nově platit. Pokud však využijí městskou hromadnou dopravu, celodenní parkování je...

30. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Zakladatelé Hosta: Za 30 let se nejvíc změnila propagace i hlavní knižní proud

Za 30 let od vzniku nakladatelství Host Brno se nejvíce proměnila propagace vydaných knih, celý obor knižního marketingu, ale také vkus čtenářů a postavení...

30. května 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

Dobrá zpráva pro české fanoušky. Na hokejové MS 2027 to budou mít kousek. Koho máme ve skupině?

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Hokejové mistrovství světa ještě neskončilo, ale fanoušci se mohou těšit už na to příští. Pokud se předpoklady potvrdí, budou to mít na MS 2027 opravdu jen kousek. Češi by totiž měli odehrát základní...

30. května 2026  6:52

Na hradeckém letišti dnes začíná Aviatická pouť, k vidění bude přes 40 letounů

ilustrační snímek

Na královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Areál letiště se divákům otevře v 09:00,...

30. května 2026,  aktualizováno 

Do baziliky v Jablonném v Podještědí se dnes vrátí ukradená lebka svaté Zdislavy

ilustrační snímek

Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy, kterou 12. května večer ukradl zloděj z bočního oltáře. Relikvii...

30. května 2026,  aktualizováno 

I v čakovickém kostele sv. Remigia mají na Noc kostelů připravený bohatý program. Začal v 15.00 hodin zábavnou kvízovou hrou pro děti i dospělé. Připraveno je také Kafé v sedmém nebi. Výtěžek...

vydáno 29. května 2026  23:41

Noc kostelů proběhla i v Braníku. Na programu bylo například vystoupení hudebního dua La Néma, které přineslo atmosféru světových muzikálů.

vydáno 29. května 2026  23:39

