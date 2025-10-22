Zemřel Zdeněk Bláha. Známému dudákovi a sběrateli lidových písní bylo 95 let

Ve věku 95 let v úterý zemřel známý dudák, skladatel, sběratel a upravovatel lidových písní a rozhlasový propagátor folkloru na Plzeňsku a Chodsku Zdeněk Bláha. Na svém webu o tom informoval Český rozhlas Plzeň, s nímž Bláha desítky let spolupracoval.

Ve věku 95 let zemřel v úterý 21. října muzikant, skladatel, sběratel a upravovatel lidových písní Zdeněk Bláha. | foto: Český rozhlas Plzeň

Pro rozhlas pracoval od roku 1955, založil pořad Špalíček lidových písní, jeho jméno bylo spojeno především s pořadem Hrají a zpívají Plzeňáci, který se vysílal dlouhá léta.

Bláha se narodil 27. prosince 1929 v Horní Bříze na Plzeňsku, kde v roce 1958 založil folklorní soubor Úsměv. Pro soubor byl klíčovou osobností - pracoval jako umělecký vedoucí, autor hudebních úprav i autorských skladeb a dudák a se svojí ženou Věrou Bláhovou-Rozsypalovou léta tvořil tvůrčí autorskou dvojici.

Cenné jsou jeho sběratelské zápisy lidových skladeb z okolí Plas, Plzně, Kralovic, Kožlan, z Rokycanska a Klatovska. Je autorem více než 900 úprav lidových písní i vlastních skladeb v duchu tradiční lidové hudby. Za folklorem a dudáckou muzikou Bláha pravidelně zajížděl také na Chodsko a v roce 1955 stál společně s tamním muzikantem Antonínem Konrádym u zrodu známé Konrádyho dudácké muziky z Domažlic.

„Zdeněk Bláha byl velkou osobností folkloru, rozsah jeho práce pro západočeské folklorní hnutí asi nikdo nepřekonal a ani nepřekoná. Navíc to byl člověk, který působil velmi srdečně a skromně,“ řekla Bláhova rozhlasová kolegyně z pořadu Špalíček a zároveň ředitelka a dramaturgyně Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň Michaela Vondráčková.

Zemřel legendární chodský dudák Antonín Konrády, bylo mu 93 let

Jméno Zdeňka Bláhy je podle ní uvedené pod velkým množstvím rozhlasových nahrávek, vydaných hudebních nosičů, knih, zpěvníků a článků. V roce 2006 obdržel Cenu ministra kultury ČR za celoživotní přínos v oblasti tradiční lidové kultury, v roce 2010 byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje. V roce 2015 se stal prvním čestným občanem Horní Břízy, ve městě byla dokonce na jeho počest nainstalována pamětní deska.

„Budeme se všichni snažit navázat na jeho práci a jeho odkaz. Naštěstí rozhlasový archiv je doslova nabitý jeho nahrávkami. Dělá mi také radost, že jeho partitury na letních dílnách každoročně studují a používají opravdu mladí hudebníci z Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, což je volné sdružení členů západočeských folklorních souborů a muzik,“ dodala Vondráčková.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.