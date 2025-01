Lékaři na zubních pohotovostech nestíhají. Kraje řeší jejich rozšíření

Přidat ke stávající pohotovosti na EUC klinice v Plzni další subjekt tak se chce vypořádat s frontami na stávající zubní pohotovosti nové vedení plzeňského hejtmanství. Než další noční a víkendovou pohotovost navrhuje stomatologická komora spíš nízkoprahovou denní zubní ordinaci, kam by mohli zavítat ti, kteří nemají svého zubaře.

Na rozdíl od Plzeňska, kde si zubaři stěžují, že čekárny pohotovostí plní zejména agenturní pracovníci, tlak z této strany stomatologové v Karlovarském kraji v takové míře nepociťují.

„Spíš narážíme systémově na to, že si pohotovost někteří pacienti pletou s nějakou formou sociální stomatologie, resp. že ta služba supluje nedostatek běžné zubní péče. Abych to přiblížil, typický pacient pohotovosti nemá svého stomatologa, má zanedbaný chrup, bolí ho zub a neví, co má dělat. A tak přijde na pohotovost. Takových pacientů je poměrně velké množství, což je asi největší důvod toho přetlaku,“ zamyslel se prezident karlovarské krajské stomatologické komory Jaroslav Vaněk.

Náměstek plzeňského hejtmana pro zdravotnictví Tomáš Soukup (ANO) uvedl, že kraj prověřuje možnost vypsání výběrového řízení, jehož cílem by bylo posílit kapacitu stávající zubní pohotovosti v Plzni. „Nejedná se o zřízení druhé pohotovosti mimo město, ale o rozšíření služeb v Plzni. Pohotovost v EUC klinice zůstane v provozu minimálně do roku 2026. Uvažované posílení má za cíl zlepšit dostupnost pohotovostní stomatologické péče, zkrátit čekací doby a zvýšit komfort pacientů,“ nastínil Soukup.

Komora navrhuje nízkoprahovou pohotovost

Jan Netolický, předseda Okresní stomatologické komory Plzeň, pod kterou patří tři plzeňské okresy a také Tachov a Rokycany, uvedl, že ideální by bylo zajistit v Plzni nízkoprahovou pohotovost. „Protože stávající pohotovost funguje hlavně jako řešení situace lidí, kteří nemají svého stomatologa, lidé by tam mohli chodit v běžné denní době,“ sdělil Netolický s tím, že nízkoprahové zařízení by fronty na klasické pohotovosti mohlo odstranit.

Analýza, kterou si nechala zpracovat v roce 2022 EUC klinika, ukázala, že pouze 30 procent osob vyžadujících ošetření bylo z řad klientů zdravotních pojišťoven, kteří jsou u stomatologa registrovaní, 70 procent bylo z řad agenturních pracovníků z ciziny a lidí, kteří nemají svého stomatologa. Pro tento typ klientely je podle Netolického problém sehnat klasického stomatologa, protože většina z nich má stop stav.

Právě proto Netolický navrhuje nízkoprahovou ordinaci, kde by se neřešily jako na pohotovosti jen akutní věci, což často končí vytržením zubu. „Pro řadu zubů, kdyby se měly zachránit, je nutná série několika návštěv a kombinace toho, aby pacient měl kam jít a aby byl tak zodpovědný, že přijde,“ sdělil Netolický.

Považuje za daleko rozumnější mít lékaře v práci v běžné ordinační době, než aby kraj platil další hodiny navíc večer a v noci, což je nepohodlné pro lékaře i pro pacienty. Na otázku, jestli se seženou zubní lékaři pro nízkoprahovou ordinaci, odpověděl, že by to bylo stejně obtížné, jako je sehnat na noční službu.

„Museli by vytvořit ordinaci, kde se pojede spíš na počet výkonů než na to, že se bude dělat špičková stomatologie. Ekonomicky průchodné to je, protože platby za akutní výkony jsou ekonomicky zajímavé. Jde spíš o to, jestli by to někdo chtěl dělat,“ nastínil lékař Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Netolický.

„Neříkám, že to bude realizovatelné, ale minimálně by stálo za to to zkusit, než dělat další noční pohotovost a obtížně tam shánět lékaře,“ dodal s tím, že nízkoprahové zařízení v regionech s velkým počtem agenturních pracovníků navrhuje i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Možnosti zřídit nízkoprahovou ordinaci nahrává podle Netolického fakt, že dnes už je jednodušší zaměstnat lékaře mimo EU, takže by mohli mít zájem třeba lékaři z Ukrajiny, kteří by pak ošetřovali i své krajany.

Přihlásí se někdo do výběrového řízení?

Na stole je také otázka, jestli se do připravovaného výběrového řízení na druhou pohotovost někdo přihlásí. Třeba v roce 2022 musel totiž kraj výběr opakovat a druhý pokus znamenal přisypat téměř pět milionů korun.

Dlouholetý poskytovatel zubní pohotovosti v kraji EUC klinika v Plzni, se nakonec do tendru na poskytování služeb v letech 2023 až 2026 přihlásila jako jediná. „Pokud tendr vypíšeme a nebudu v tom nic dělat, tak se nikdo nepřihlásí, je to o vyjednávání,“ sdělil hejtman Kamal Farhan (ANO).

Veřejná zakázka na provoz zubní pohotovosti byla pro období 2024 až 2026 nakonec soutěžena s maximálním finančním limitem 17,88 milionu korun. „Tato částka zahrnuje provozní náklady, přičemž skutečné úhrady se odvíjejí od reálného počtu pacientů. Pokud by došlo k rozšíření kapacity zubní pohotovosti, lze očekávat navýšení nákladů, především v případě prodloužení ordinačních hodin nebo přidání další směny,“ přiblížil Soukup.

Proces přípravy, vyhlášení a administrace výběrového řízení by mohl být podle Soukupa dokončen do poloviny roku 2025, samotný výběr poskytovatele by mohl být uzavřen do třetího čtvrtletí letošního roku. „Když by se do prvního kola výběrového řízení nikdo nepřihlásil, bylo by nutné vyhlásit nové výběrové řízení s upravenými podmínkami,“ upřesnil.

V roce 2023 bylo na EUC klinice ošetřeno 9 216 pacientů, v roce 2024 se počet zvýšil o téměř šest procent na 9 763 pacientů.