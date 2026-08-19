Železná Ruda letos investuje přes 30 mil. Kč, hlavně do bytů, silnic a chodníků

Šumavská Železná Ruda na Klatovsku letos investuje přes 30 milionů korun, zejména do nájemních bytů, silnic, chodníků, návsi v Hojsově Stráži a do multifunkčního prostoru kolem informačního a environmentálního centra. Budování zahrádek pro občany zatím odkládá kvůli vysoké nabídkové ceně od dodavatele. Tyto stavby zásadně pozvednou Železnorudsko, řekl ČTK Filip Smola (Místní - Aby se u nás dobře žilo), starosta rekreačního města s více než 1600 obyvateli.
Železná Ruda se může podle něj pouštět do takových projektů díky tomu, že na konci loňského roku měla na účtech 186 milionů Kč. Letošní největší investicí, která má být hotová na přelomu roku, jsou byty v domě služeb Královák asi za 17 milionů Kč. Město tam staví devět bytů a další rekonstruuje. Ještě letos chce zahájit stavbu nového domu se šesti byty v Šumavské ulici za 25 milionů Kč.
Do listopadu postaví multifunkční prostor kolem informačního a environmentálního centra, kde budou příští rok v lednu medailové ceremoniály Zimní olympiády dětí a mládeže. "Dostali jsme od kraje pět milionů, vítězná nabídka je za 6,5 milionu Kč. Minulé pondělí jsme předali staveniště," uvedl Smola. Po olympiádě se tam budou konat kulturní a sportovní akce a mimo ně tam půjde parkovat.
Hotová je nová náves v Hojsově Stráži, kde se ještě teď doplňuje mobiliář. "Stála 1,2 milionu, výrazně méně než odhad. Jde o volnočasovou plochu zhruba 100 krát 50 metrů. Takové malé náměstíčko mezi kostelem, hasičskou zbrojnicí a obchodem," řekl.
Do silnic dá letos město přes deset milionů Kč. Na šest milionů přijde úplná rekonstrukce Zahradní ulice od školy a školky. "Propojíme ulici 1. máje se Špičáckou chodníkem, který jako jediný chyběl, a díky tomu už se propojí chodníky celé město. V návaznosti na to vybudujeme novou komunikaci s chodníkem od vlakové zastávky Železná Ruda město," řekl Smola. Od srpna dále běží rekonstrukce ulice Nádražní a částí ulic Šumavská, Na Svahu a 1. máje, tedy celé křižovatky," uvedl.
Město loni zbouralo bývalou školku, kde je teď volná hektarová plocha. Plánuje tam tři bytové domy, přemostění Řezné pro pěší a cyklisty a v záplavové části 14 nájemních zahrádek, o něž je velký zájem. Nejdřív tam ale musí natáhnout sítě, na něž má letos v rozpočtu deset milionů korun. "Ale zrušili jsme výběrové řízení. Firma, která vyhrála, nám poslední den před podpisem napsala, že o to nemá z kapacitních důvodů zájem," řekl Smola. Druhý v pořadí byl výrazně dražší, až o šest milionů Kč. "Zastupitelstvo ho jednomyslně odmítlo. Nové výběrové řízení teď vyhlašovat nebudeme, rozhodne o tom až nové zastupitelstvo," dodal.