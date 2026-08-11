Železná Ruda staví nájemní byty, ve městě je po nich velká poptávka

Šumavská Železná Ruda zahájila výstavbu nájemních bytů. V rekreačním městě s více než 1600 obyvateli je po nich výrazná poptávka, zájemců je až 200. Nové byty vzniknou ve čtyřech lokalitách. Město zároveň postupně obnovuje svůj dosavadní bytový fond, který čítá 36 bytů. ČTK to řekl starosta Filip Smola (Místní - Aby se u nás dobře žilo).
"Dostupné bydlení je jednou z našich dlouhodobých priorit. Chceme, aby tu mohli žít mladí, rodiny i zaměstnanci, kteří jsou pro fungování města nezbytní," řekl starosta. Železná Ruda se může podle něj pouštět do takových projektů díky tomu, že na konci loňského roku měla na účtech 186 milionů Kč.
Letošní největší investicí, která má být hotová na přelomu roku, je výstavba bytů v domě služeb Královák za zhruba 17 milionů korun. V objektu město nyní staví devět bytů a další byt tam rekonstruuje. "Dole zůstávají komerční prostory a ze dvou pater budou nájemní byty. Multifunkční objekt nebyl v dobré kondici," řekl starosta. Město podle něj nepožádalo o státní podporu na dostupné nájemní bydlení, protože vyčleněné peníze byly vyčerpány.
Ze svého zaplatí město také stavbu městského domu se šesti byty v Šumavské ulici za 25 milionů Kč. Podle starosty město uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem tento týden a stavbu, která potrvá 18 měsíců, zahájí ještě letos.
"Vzniknou tam velké byty 3+1, protože máme hodně malých jednotek okolo 20 metrů čtverečních. A v budoucnu budeme určitě hledat třeba ředitele školy, nového doktora a zubaře, takže pro tyto profese," řekl.
Město má v plánu rovněž rekonstrukci bývalé fary, jejíž minimálně třicetiletou bezúplatnou výpůjčku od církve schválilo zastupitelstvo. V části spodního patra objektu v centru města bude podle starosty byt pro faráře a společenská místnost a v dalších dvou patrech nájemní byty nebo ubytovna pro potřebné, případně místnosti pro charitu, která sídlí v nevyhovujících prostorách. "Ještě o tom bude velká debata po volbách," uvedl.
Další nájemní byty by chtělo mít město na pozemku po staré školce.